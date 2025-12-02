Вблизи Турции атаковали уже четвертый танкер РФ

2 декабря Управление морских дел Турции официально подтвердило, что у их берегов был атакован еще один российский танкер, однако пока он не нуждается в помощи.

Атаки на российские танкеры набирают обороты

Управление морских дел Турции заявило, что российский танкер MIDVOLGA-2 "был атакован" в 80 милях от берегов их страны.

Что важно понимать, это произошло именно тогда, когда он направлялся из России в Грузию, якобы с грузом подсолнечного масла.

Согласно официальным данным, никто из 13 членов экипажа не пострадал.

Судно не просило помощи и направлялось к турецкому Синопу своим ходом. Поделиться

Кроме того, Управление морских дел Турции в сообщении опубликовало карту с ориентировочным расположением российского танкера.

🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

На сервисе Marine Traffic судно под названием MIDVOLGA-2 классифицировано как нефтяной танкер, который ходит под флагом России. Поделиться

Впоследствии росСМИ сообщили, что танкер Midvolga-2 был атакован с помощью БПЛА. На фото, вероятно, обломки "Лютого".

Удар был нанесен по ходовой рубке, в результате чего пострадали капитан и механик судна. В момент атаки судно находилось в 150 км от и.о. Ялты. Поделиться

Танкер шел из Ростова-на-Дону в Мерсин, но сейчас сменил курс и двигается в Синопу.