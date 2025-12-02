Вблизи Турции атаковали уже четвертый танкер РФ

2 декабря Управление морских дел Турции официально подтвердило, что у их берегов был атакован еще один российский танкер, однако пока он не нуждается в помощи.
Главные тезисы
- Это уже четвертый российский танкер, который атаковала Украина в течение последних дней.
- Вполне возможно, для удара был использован дрон "Лютий".
Атаки на российские танкеры набирают обороты
Управление морских дел Турции заявило, что российский танкер MIDVOLGA-2 "был атакован" в 80 милях от берегов их страны.
Что важно понимать, это произошло именно тогда, когда он направлялся из России в Грузию, якобы с грузом подсолнечного масла.
Согласно официальным данным, никто из 13 членов экипажа не пострадал.
Кроме того, Управление морских дел Турции в сообщении опубликовало карту с ориентировочным расположением российского танкера.
Впоследствии росСМИ сообщили, что танкер Midvolga-2 был атакован с помощью БПЛА. На фото, вероятно, обломки "Лютого".
Танкер шел из Ростова-на-Дону в Мерсин, но сейчас сменил курс и двигается в Синопу.
