Білий дім анонсував нові ініціативи для посилення України у війні проти Росії

США найближчим часом оголосять про декілька важливих ініціатив, які підвищать обороноздатність України в боротьбі проти російської агресії. Таке завдання поставила Адміністрація президента Байдена.

Білий дім анонсував нові ініціативи для посилення України

Директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер розповів, коли саме варто чекати цих рішень.

Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив, як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України. Майкл Карпентер Директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки Білого дому

США вже витратили багато коштів на допомогу, виділених з закону про додаткове фінансування. Тому зараз гроші направлять на найважливіші потреби.

Білий дім обіцяє відправити Україні найближчим часом якомога більше військової допомоги.

Карпентер зазначив, що українці понад все хочуть миру. Саме тому США повинні надати можливість захищатись.

Ми бачили в Україні найжорстокіші воєнні злочини, навіть злочини проти людяності. Тому ми розуміємо, що українці понад усе хочуть миру, але нам потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути, — сказав Карпантер. Поширити

Як у США ставляться до плану перемоги України

Президент Володимир Зеленський разом з командою розробив план, який наблизить перемогу над Росією.

26 вересня голова держави полетить у США, аби особисто поспілкуватись з президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Зеленський говоритиме з ними зокрема про цей документ.

Вашингтон вже ознайомлений з текстом. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд дала зрозуміти, що цей план сприйняли позитивно.