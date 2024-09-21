Білий дім анонсував нові ініціативи для посилення України у війні проти Росії

США найближчим часом оголосять про декілька важливих ініціатив, які підвищать обороноздатність України в боротьбі проти російської агресії. Таке завдання поставила Адміністрація президента Байдена.
Головні тези:
- США готують важливі ініціативи для посилення обороноздатності України у війні проти Росії.
- Вашингтон допоможе Україні наблизити мир, зазначив Майкл Карпентер.
- США вже виділили значні кошти на допомогу Україні та планують відправити більше військової допомоги найближчим часом.
Білий дім анонсував нові ініціативи для посилення України
Директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер розповів, коли саме варто чекати цих рішень.
США вже витратили багато коштів на допомогу, виділених з закону про додаткове фінансування. Тому зараз гроші направлять на найважливіші потреби.
Білий дім обіцяє відправити Україні найближчим часом якомога більше військової допомоги.
Карпентер зазначив, що українці понад все хочуть миру. Саме тому США повинні надати можливість захищатись.
Як у США ставляться до плану перемоги України
Президент Володимир Зеленський разом з командою розробив план, який наблизить перемогу над Росією.
26 вересня голова держави полетить у США, аби особисто поспілкуватись з президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Зеленський говоритиме з ними зокрема про цей документ.
Вашингтон вже ознайомлений з текстом. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд дала зрозуміти, що цей план сприйняли позитивно.
Наразі подробиці цього документу невідомі. Зеленський раніше говорив, що у ньому є чотири стратегічні пункти та ще один, який стосується післявоєнного відновлення.
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