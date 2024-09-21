США можуть передати Україні ракети для F-16

Американські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів повідомляють, що офіційний Вашингтон наразі оцінює перспективи надання Україні "ракет середньої дальності" для винищувачів F-16.
Головні тези:
- Надання нових ракет може відбутися межах пакету військової допомоги на 375 мільйонів доларів.
- Нова зброя, включаючи крилаті авіаційні бомби AGM-154, дозволить Україні удосконалити свої можливості ведення війни.
- Український президент Володимир Зеленський планує розширити український флот винищувачів F-16 та пришвидшити тренування пілотів.
Коли Україна може отримати ракети для F-16
Видання Politico дізналося від своїх інсайдерів, що ці ракети можуть бути надані Силам оборони України у межах майбутнього пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.
Окрім того, наголошується, що також США розмірковують про надання ЗСУ крилатої авіаційної бомби AGM-154.
Що важливо розуміти, вона здатна уражати цілі на відстані до 110 кілометрів.
Як стверджують анонімні джерела, у новому пакеті також будуть артилерійські боєприпаси, ракети і снаряди до систем протиповітряної оборони, однак його конкретне наповнення ще може змінитись.
Кількість F-16 в Україні може збільшитися
Як повідомив нещодавно глава держави Володимир Зеленський, під час наради з командуванням Повітряних сил ЗСУ вони знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.
Що цікаво, поки український лідер не пояснив, про які саме кроки йдеться та як він та його команда планують їх реалізовувати.
Окрім того, президент додав, що під час наради також були визначені всі завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони.
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