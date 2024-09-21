США могут передать Украине ракеты для F-16
Категория
Украина
Дата публикации

США могут передать Украине ракеты для F-16

F-16
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Источник:  Politico

Американские журналисты со ссылкой на своих инсайдеров сообщают, что официальный Вашингтон оценивает перспективы предоставления Украине "ракет средней дальности" для истребителей F-16.

Главные тезисы

  • Предоставление новых ракет может произойти в пределах пакета военной помощи на 375 миллионов долларов.
  • Новое оружие, включая крылатые авиационные бомбы AGM-154, позволит Украине усовершенствовать свои возможности ведения войны.
  • Украинский президент Владимир Зеленский планирует расширить украинский флот истребителей F-16 и ускорить тренировку пилотов.

Когда Украина может получить ракеты для F-16

Издание Politico узнало от своих инсайдеров, что эти ракеты могут быть предоставлены Силам обороны Украины в рамках будущего пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

Кроме того, сообщается что США сейчас обсуждают возможное предоставление ВСУ крылатой авиационной бомбы AGM-154.

Что важно понимать, она способна поражать цели на расстоянии до 110 километров.

Это позволит Украине существенно модернизировать оружие, которое оно использует для нанесения ударов по российским войскам, и позволит ей делать это на более безопасных расстояниях, — пишет издание.

Как утверждают анонимные источники, в новом пакете будут также артиллерийские боеприпасы, ракеты и снаряды к системам противовоздушной обороны, однако его конкретное наполнение еще может измениться.

Количество F-16 в Украине может увеличиться

Как сообщил недавно глава государства Владимир Зеленский, во время совещания с командованием Воздушных сил ВСУ, они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.

Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что интересно, пока украинский лидер не объяснил, о каких именно шагах идет речь и как он и его команда планируют их реализовывать.

Кроме того, президент добавил, что во время совещания были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

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