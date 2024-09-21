Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины в войне против России

США в ближайшее время объявят о нескольких важных инициативах, которые повысят обороноспособность Украины в борьбе против российской агрессии. Такую задачу поставила Администрация президента Байдена.
Главные тезисы
- США готовят важные инициативы по усилению обороноспособности Украины в войне против России.
- Вашингтон поможет Украине приблизить мир, отметил Майкл Карпентер.
- США уже выделили значительные средства на помощь Украине и планируют отправить больше военной помощи в ближайшее время.
Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины
Директор по Европе в Совете по нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер рассказал, когда именно стоит ждать этих решений.
США уже потратили много средств на помощь, выделенную из закона о дополнительном финансировании. Поэтому сейчас деньги направят на самые важные нужды.
Белый дом обещает отправить Украине в ближайшее время как можно больше военной помощи.
Карпентер отметил, что украинцы больше всего хотят мира. Именно поэтому США должны предоставить возможность защищаться.
Как в США относятся к плану победы Украины
Президент Владимир Зеленский вместе с командой разработал план, приближающий победу над Россией.
26 сентября глава государства полетит в США, чтобы лично пообщаться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Зеленский будет говорить с ними, в частности, об этом документе.
Вашингтон уже знаком с текстом. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что этот план был принят положительно.
Пока подробности этого документа неизвестны. Зеленский ранее говорил, что в нем есть четыре стратегических пункта и еще один, который касается послевоенного восстановления.
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