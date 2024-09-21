Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины в войне против России
Категория
Украина
Дата публикации

Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины в войне против России

Белый дом
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Источник:  Голос Америки

США в ближайшее время объявят о нескольких важных инициативах, которые повысят обороноспособность Украины в борьбе против российской агрессии. Такую задачу поставила Администрация президента Байдена.

Главные тезисы

  • США готовят важные инициативы по усилению обороноспособности Украины в войне против России.
  • Вашингтон поможет Украине приблизить мир, отметил Майкл Карпентер.
  • США уже выделили значительные средства на помощь Украине и планируют отправить больше военной помощи в ближайшее время.

Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины

Директор по Европе в Совете по нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер рассказал, когда именно стоит ждать этих решений.

Я думаю, вы увидите, что мы начнем ряд инициатив, как в течение следующей недели, так и в течение следующих месяцев, чтобы усилить позицию Украины.

Майкл Карпентер

Майкл Карпентер

Директор по Европе в Совете по нацбезопасности Белого дома

США уже потратили много средств на помощь, выделенную из закона о дополнительном финансировании. Поэтому сейчас деньги направят на самые важные нужды.

Белый дом обещает отправить Украине в ближайшее время как можно больше военной помощи.

Карпентер отметил, что украинцы больше всего хотят мира. Именно поэтому США должны предоставить возможность защищаться.

Мы видели в Украине жесточайшие военные преступления, даже преступления против человечности. Поэтому мы понимаем, что украинцы больше всего хотят мира, но нам нужно дать им силу, чтобы они могли этого достичь, — сказал Карпантер.

Как в США относятся к плану победы Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с командой разработал план, приближающий победу над Россией.

26 сентября глава государства полетит в США, чтобы лично пообщаться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Зеленский будет говорить с ними, в частности, об этом документе.

Вашингтон уже знаком с текстом. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что этот план был принят положительно.

Пока подробности этого документа неизвестны. Зеленский ранее говорил, что в нем есть четыре стратегических пункта и еще один, который касается послевоенного восстановления.

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