Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины в войне против России

США в ближайшее время объявят о нескольких важных инициативах, которые повысят обороноспособность Украины в борьбе против российской агрессии. Такую задачу поставила Администрация президента Байдена.

Белый дом анонсировал новые инициативы по усилению Украины

Директор по Европе в Совете по нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер рассказал, когда именно стоит ждать этих решений.

Я думаю, вы увидите, что мы начнем ряд инициатив, как в течение следующей недели, так и в течение следующих месяцев, чтобы усилить позицию Украины. Майкл Карпентер Директор по Европе в Совете по нацбезопасности Белого дома

США уже потратили много средств на помощь, выделенную из закона о дополнительном финансировании. Поэтому сейчас деньги направят на самые важные нужды.

Белый дом обещает отправить Украине в ближайшее время как можно больше военной помощи.

Карпентер отметил, что украинцы больше всего хотят мира. Именно поэтому США должны предоставить возможность защищаться.

Мы видели в Украине жесточайшие военные преступления, даже преступления против человечности. Поэтому мы понимаем, что украинцы больше всего хотят мира, но нам нужно дать им силу, чтобы они могли этого достичь, — сказал Карпантер. Поделиться

Как в США относятся к плану победы Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с командой разработал план, приближающий победу над Россией.

26 сентября глава государства полетит в США, чтобы лично пообщаться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Зеленский будет говорить с ними, в частности, об этом документе.

Вашингтон уже знаком с текстом. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что этот план был принят положительно.