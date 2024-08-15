Білий дім анонсував нові пакети військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про нові пакети військової допомоги для України.

Що відомо про нові пакети військової допомоги США Україні

Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив.

Зазначається, що коментарі Кірбі щодо допомоги пролунали після розмови міністра оборони України Рустема Умерова з американським колегою Ллойдом Остіном про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

9 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це оголошення є шістдесят третім траншем озброєння від адміністрації Байдена, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 млн дол надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі:

засоби протиповітряної оборони;

багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника;

протитанкову зброю.

Можливості цього пакету включають:

ракети Stinger;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.