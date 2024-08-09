США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

9 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це оголошення є шістдесят третім траншем озброєння від адміністрації Байдена, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 млн дол надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі:

засоби протиповітряної оборони;

багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника;

протитанкову зброю.

Можливості цього пакету включають:

ракети Stinger;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією. Поширити

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Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — підсумував Денис Шмигаль.