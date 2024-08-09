США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

9 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це оголошення є шістдесят третім траншем озброєння від адміністрації Байдена, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Головні тези:
- Новий пакет військової допомоги від США для України включає ракети Stinger, протитанкові системи Javelin, артилерійські боєприпаси та інше.
- Додаткові можливості нового пакета допомоги дозволять Україні ефективніше захищатися від російської агресії.
- Україна отримає 7,8 млрд дол прямої бюджетної допомоги від США у цьому році.
- Така підтримка дозволить Україні впевнено пройти фінансовий період та збільшити стійкість у протидії російській агресії.
- Рішення США про надання військової допомоги Україні є ще одним кроком до підтримки країни у боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність.
Україна отримає новий пакет військової допомоги від США
Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 млн дол надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі:
засоби протиповітряної оборони;
багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника;
протитанкову зброю.
Можливості цього пакету включають:
ракети Stinger;
боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
багатофункціональні радари;
ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
протитанкові системи Javelin і AT-4;
багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
боєприпаси до стрілецької зброї;
підривне обладнання та боєприпаси;
обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
США виділили безповоротний грант Україні у розмірі 3,9 млрд дол
Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.
Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.
За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.
Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — підсумував Денис Шмигаль.
Нагадаємо, навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-