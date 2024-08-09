США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло

9 августа Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это шестьдесят третий транш вооружения от администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Украина получит новый пакет военной помощи от США

Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 125 млн долл., предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущных потребностей, в том числе:

средства противовоздушной обороны;

многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника;

противотанковое оружие.

Возможности этого пакета включают в себя:

ракеты Stinger;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

боеприпасы к стрелковому оружию;

взрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией. Поделиться

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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии, — подытожил Денис Шмигаль.