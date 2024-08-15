Белый дом анонсировал новые пакеты военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить о новых пакетах военной помощи для Украины.

Что известно о новых пакетах военной помощи США Украине

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, новые пакеты военной помощи Украине объявят уже в ближайшие дни.

Подробных подробностей о том, какое именно вооружение планируется передать, Кирби не раскрыл.

Отмечается, что комментарии Кирби о помощи прозвучали после разговора министра обороны Украины Рустема Умерова с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины.

Украина получит новый пакет военной помощи от США

9 августа Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление — шестьдесят третий транш вооружения от администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 125 млн долл., предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущных потребностей, в том числе:

средства противовоздушной обороны;

многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника;

противотанковое оружие.

Возможности этого пакета включают в себя:

ракеты Stinger;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

боеприпасы к стрелковому оружию;

взрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.