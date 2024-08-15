Белый дом анонсировал новые пакеты военной помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Белый дом анонсировал новые пакеты военной помощи Украине

Белый дом анонсировал новые пакеты военной помощи Украине
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Источник:  The Guardian

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить о новых пакетах военной помощи для Украины.

Главные тезисы

  • США анонсируют новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы удовлетворить критические потребности в сфере безопасности и обороны.
  • Пакет включает в себя разнообразное оружие, такое как противовоздушная оборона, противотанковое оружие и многое другое.
  • Подробности о конкретных типах вооружения пока не раскрыты, но это будет 63-й транш вооружения от администрации Байдена.

Что известно о новых пакетах военной помощи США Украине

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, новые пакеты военной помощи Украине объявят уже в ближайшие дни.

Подробных подробностей о том, какое именно вооружение планируется передать, Кирби не раскрыл.

Отмечается, что комментарии Кирби о помощи прозвучали после разговора министра обороны Украины Рустема Умерова с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины.

Украина получит новый пакет военной помощи от США

9 августа Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление — шестьдесят третий транш вооружения от администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 125 млн долл., предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущных потребностей, в том числе:

  • средства противовоздушной обороны;

  • многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника;

  • противотанковое оружие.

Возможности этого пакета включают в себя:

  • ракеты Stinger;

  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

  • многофункциональные радары;

  • ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

  • боеприпасы к стрелковому оружию;

  • взрывное оборудование и боеприпасы;

  • оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;

  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией.

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