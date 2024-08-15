Белый дом анонсировал новые пакеты военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить о новых пакетах военной помощи для Украины.
Главные тезисы
- США анонсируют новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы удовлетворить критические потребности в сфере безопасности и обороны.
- Пакет включает в себя разнообразное оружие, такое как противовоздушная оборона, противотанковое оружие и многое другое.
- Подробности о конкретных типах вооружения пока не раскрыты, но это будет 63-й транш вооружения от администрации Байдена.
Что известно о новых пакетах военной помощи США Украине
Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, новые пакеты военной помощи Украине объявят уже в ближайшие дни.
Подробных подробностей о том, какое именно вооружение планируется передать, Кирби не раскрыл.
Отмечается, что комментарии Кирби о помощи прозвучали после разговора министра обороны Украины Рустема Умерова с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины.
Украина получит новый пакет военной помощи от США
9 августа Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление — шестьдесят третий транш вооружения от администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 125 млн долл., предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущных потребностей, в том числе:
средства противовоздушной обороны;
многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника;
противотанковое оружие.
Возможности этого пакета включают в себя:
ракеты Stinger;
боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
многофункциональные радары;
ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
боеприпасы к стрелковому оружию;
взрывное оборудование и боеприпасы;
оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
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