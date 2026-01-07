Білий дім натякнув на вторгнення США у Гренландію

Наразі у центрі уваги американського лідера Дональда Трампа і його команди різні сценарії придбання Гренландії. Однак Білий дім також розглядає залучення Збройних сил США для реалізації своєї головної мети.

Війська США можуть розпочати вторгнення у Гренландію

Про хід обговорень у команді Дональда Трампа розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За словами останньої, американський лідер "чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США”.

Окрім того, Леввіт стверджує, що це також може відіграти важливу роль у процесі стримування ворогів Америки в Арктичному регіоні.

Однак про кого конкретно йдеться — вона не уточнила.

Президент і його команда обговорюють низку варіантів досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звичайно, використання Збройних сил США завжди є варіантом, який може використати головнокомандувач, — офіційно підтвердила представниця Білого дому. Поширити

До слова, журналісти також поцікавилися у речника Палати представників Майк Джонсон, чи підтримує він сценарій з військовими діями в Гренландії — він заперечив.