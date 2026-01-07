Білий дім натякнув на вторгнення США у Гренландію

Наразі у центрі уваги американського лідера Дональда Трампа і його команди різні сценарії придбання Гренландії. Однак Білий дім також розглядає залучення Збройних сил США для реалізації своєї головної мети.
Головні тези:
- Придбання Гренландії розглядається командою Трампа як можливий інструмент стримування ворогів Америки в Арктичному регіоні.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон зізнався, що не підтримує ідею вторгнення на острів.
Війська США можуть розпочати вторгнення у Гренландію
Про хід обговорень у команді Дональда Трампа розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.
За словами останньої, американський лідер "чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США”.
Окрім того, Леввіт стверджує, що це також може відіграти важливу роль у процесі стримування ворогів Америки в Арктичному регіоні.
Однак про кого конкретно йдеться — вона не уточнила.
До слова, журналісти також поцікавилися у речника Палати представників Майк Джонсон, чи підтримує він сценарій з військовими діями в Гренландії — він заперечив.
