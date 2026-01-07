Белый дом намекнул на вторжение США в Гренландию

Сейчас в центре внимания американского лидера Дональда Трампа и его команды разные сценарии приобретения Гренландии. Однако Белый дом также рассматривает привлечение Вооруженных сил США для реализации своей главной цели.

Войска США могут начать вторжение в Гренландию

О ходе обсуждений в команде Дональда Трампа рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам последней, американский лидер "четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США".

Кроме того, Леввит утверждает, что это может играть важную роль в процессе сдерживания врагов Америки в Арктическом регионе.

Однако о ком конкретно идет речь — она не уточнила.

Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование Вооруженных сил США всегда является вариантом, который может использовать главнокомандующий, — официально подтвердила представительница Белого дома. Поделиться

К слову, журналисты также поинтересовались у спикера Палаты представителей Майка Джонсона, поддерживает ли он сценарий с военными действиями в Гренландии — он возразил.