Белый дом намекнул на вторжение США в Гренландию
Категория
Мир
Дата публикации

Белый дом намекнул на вторжение США в Гренландию

Войска США могут начать вторжение в Гренландию
Читати українською
Источник:  ABC News

Сейчас в центре внимания американского лидера Дональда Трампа и его команды разные сценарии приобретения Гренландии. Однако Белый дом также рассматривает привлечение Вооруженных сил США для реализации своей главной цели.

Главные тезисы

  • Приобретение Гренландии рассматривается командой Трампа как возможный инструмент сдерживания врагов Америки в Арктическом регионе.
  • Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признался, что не поддерживает идею вторжения на остров.

Войска США могут начать вторжение в Гренландию

О ходе обсуждений в команде Дональда Трампа рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам последней, американский лидер "четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США".

Кроме того, Леввит утверждает, что это может играть важную роль в процессе сдерживания врагов Америки в Арктическом регионе.

Однако о ком конкретно идет речь — она не уточнила.

Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование Вооруженных сил США всегда является вариантом, который может использовать главнокомандующий, — официально подтвердила представительница Белого дома.

К слову, журналисты также поинтересовались у спикера Палаты представителей Майка Джонсона, поддерживает ли он сценарий с военными действиями в Гренландии — он возразил.

Нет, я не считаю это уместным, — высказал свое мнение на этот счет соратник Трампа.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия публично пристыдила Трампа после вторжения в Венесуэлу
Норвегия осудила новую операцию США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сделал ряд резких заявлений насчет Колумбии, Мексики и Кубы
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Трампу Гренландия на самом деле — объяснение аналитиков
У Трампа есть две конкретные цели

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?