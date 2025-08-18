Білий дім оприлюднив час зустрічей Трампа, Зеленського та лідерів Європи

Зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського запланована на 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

Трамп зустрінеться з Зеленським ввечері 18 серпня

Трамп зустрінеться спочатку із Зеленським о 13:15 за північноамериканським східним часом (20:15 за Києвом) в Овальному кабінеті, а потім з усіма європейськими лідерами разом у Східній кімнаті Білого дому о 15:00 за північноамериканським східним часом (22:00 за Києвом).

До зустрічі приєднаються:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

генсек НАТО Марк Рютте,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні,

президент Фінляндії Адександер Стубб,

президент Франції Еммануель Макрон,

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Трамп, коментуючи майбутню зустріч, написав у Truth Social, що на Білий дім чекає «великий день».