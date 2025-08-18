Спільна сила України та світу примусить Росію до справжнього миру — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США. На зустрічі з президентом Дональдом Трампом, він пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну.
Головні тези:
- Зеленський прагне до тривалого миру та закінчення війни з Росією.
- Президент України наголосив на важливості спільної дії зі світовими партнерами для примусу Росії до справжнього миру.
- Україна має підтримку Америки та європейських друзів у захисті своїх територій від агресії Росії.
Зеленський має надію на тривалий мир з Росією
Зеленський підкреслив, що "ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну" та що мир повинен бути тривалим.
На думку глави держави, Україні не слід було віддавати росіянам Крим у 2014 році, " так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків".
Він зазначив, що наразі Сили оборони мають успіхи в Донецькій та Сумській областях. І переконаний, що "ми захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу".
