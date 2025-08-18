Общая сила Украины и мира заставит Россию заключить настоящий мир — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. На встрече с президентом Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский уверен, что совместные усилия со стороны Украины, Америки и европейских друзей приведут к настоящему миру с Россией.
- Президент Украины стремится к долгосрочному миру и окончанию войны, предлагая стратегию сотрудничества для принуждения России к мирным переговорам.
- Зеленский выразил уверенность в успехах Сил обороны в Донецкой и Сумской областях, заявив о готовности защищать Украину и обеспечивать безопасность.
Зеленский надеется на длительный мир с Россией
Зеленский подчеркнул, что "мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.
По мнению главы государства, Украине не следовало отдавать россиянам Крым в 2014 году, "равно как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".
Он отметил, что в настоящее время Силы обороны имеют успехи в Донецкой и Сумской областях. И убежден, что "мы защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампа, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь".
