Общая сила Украины и мира заставит Россию заключить настоящий мир — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Общая сила Украины и мира заставит Россию заключить настоящий мир — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. На встрече с президентом Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский уверен, что совместные усилия со стороны Украины, Америки и европейских друзей приведут к настоящему миру с Россией.
  • Президент Украины стремится к долгосрочному миру и окончанию войны, предлагая стратегию сотрудничества для принуждения России к мирным переговорам.
  • Зеленский выразил уверенность в успехах Сил обороны в Донецкой и Сумской областях, заявив о готовности защищать Украину и обеспечивать безопасность.

Зеленский надеется на длительный мир с Россией

Зеленский подчеркнул, что "мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.

Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "безопасные гарантии" в 1994 году, но это не сработало.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению главы государства, Украине не следовало отдавать россиянам Крым в 2014 году, "равно как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

Он отметил, что в настоящее время Силы обороны имеют успехи в Донецкой и Сумской областях. И убежден, что "мы защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампа, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь".

Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, принудит Россию к настоящему миру.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ударил санкциями по России, Китаю и Беларуси
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отправится к Трампу с "командой поддержки"
НАТО
Зеленский отправляется к Трампу вместе с союзниками
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский выдвинул четкое требование Путину и Трампу
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?