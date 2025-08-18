Белый дом обнародовал время встреч Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского намечена на 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.
Главные тезисы
- Встреча Трампа и Зеленского состоится 18 августа в 20:15 по киевскому времени.
- К участию приглашены также ведущие лидеры Европы, включая канцлера Германии, президента Франции, премьер-министра Великобритании и других.
Трамп встретится с Зеленским вечером 18 августа
Трамп встретится сначала с Зеленским в 13:15 по североамериканскому восточному времени (20:15 по Киеву) в Овальном кабинете, а затем со всеми европейскими лидерами вместе в Восточной комнате Белого дома в 15:00 по североамериканскому восточному времени (22:00 по Киеву).
К встрече присоединятся:
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
генсек НАТО Марк Рютте,
канцлер Германии Фридрих Мерц,
премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,
президент Финляндии Адександер Стубб,
президент Франции Эммануэль Макрон,
премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Трамп, комментируя предстоящую встречу, написал в Truth Social, что Белый дом ждет «большой день».
