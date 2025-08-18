Белый дом обнародовал время встреч Трампа, Зеленского и лидеров Европы
Белый дом обнародовал время встреч Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Трамп
Источник:  Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского намечена на 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.

Главные тезисы

  • Встреча Трампа и Зеленского состоится 18 августа в 20:15 по киевскому времени.
  • К участию приглашены также ведущие лидеры Европы, включая канцлера Германии, президента Франции, премьер-министра Великобритании и других.

Трамп встретится с Зеленским вечером 18 августа

Трамп встретится сначала с Зеленским в 13:15 по североамериканскому восточному времени (20:15 по Киеву) в Овальном кабинете, а затем со всеми европейскими лидерами вместе в Восточной комнате Белого дома в 15:00 по североамериканскому восточному времени (22:00 по Киеву).

К встрече присоединятся:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,

  • генсек НАТО Марк Рютте,

  • канцлер Германии Фридрих Мерц,

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,

  • президент Финляндии Адександер Стубб,

  • президент Франции Эммануэль Макрон,

  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Трамп, комментируя предстоящую встречу, написал в Truth Social, что Белый дом ждет «большой день».

Никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня великая честь принимать их!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

