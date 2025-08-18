Белый дом обнародовал время встреч Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского намечена на 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.

Трамп встретится с Зеленским вечером 18 августа

Трамп встретится сначала с Зеленским в 13:15 по североамериканскому восточному времени (20:15 по Киеву) в Овальном кабинете, а затем со всеми европейскими лидерами вместе в Восточной комнате Белого дома в 15:00 по североамериканскому восточному времени (22:00 по Киеву).

К встрече присоединятся:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,

генсек НАТО Марк Рютте,

канцлер Германии Фридрих Мерц,

премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,

президент Финляндии Адександер Стубб,

президент Франции Эммануэль Макрон,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Трамп, комментируя предстоящую встречу, написал в Truth Social, что Белый дом ждет «большой день».