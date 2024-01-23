Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляє про те, що наступні декілька місяців матимуть критичне значення для захисту України. Саме тому він закликав Конгрес не гальмувати рішення щодо допомоги для Києва.

У Білому домі виступили з прогнозом щодо розвитку російсько-української війни

Наступні кілька місяців будуть критичними для України, - наголосив Джон Кірбі. Поширити

Представник Білого дому звернув увагу на те, що армія РФ щоденно атакує мирний український народ безпілотниками й ракетами.

У зв’язку з цим військовому командуванню України доводиться ухвалювати вкрай складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

За словами Джона Кірбі, Конгрес не повинен забувати про те, що Росія регулярно отримує військову допомогу від Ірану й Північної Кореї, зокрема й балістичні ракети.

Ба більше, країна-агресорка зуміла налагодити власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

Представник Білого дому додав, що команда Джо Байдена маж намір зробити все можливе заради перемоги України.

Він звернув увагу на заяву американського лідера про те, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів, - підсумував Джо Кірбі. Поширити

Байден намагається добитися від Конгресу ухвалення рішення щодо допомоги Україні

Тиждень тому очільник Білого дому провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

За попередніми даними, уже протягом цього тижня стане відомо, чи зміг Байден переконати конгресменів.

У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.