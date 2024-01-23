Белый дом предупреждает о критических месяцах для Украины
Категория
Политика
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Белый дом предупреждает о критических месяцах для Украины

Джон Кирби
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Источник:  Укринформ

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявляет о том, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины. Именно поэтому он призвал Конгресс не тормозить решение о помощи для Киева.

В Белом доме выступили с прогнозом касательно развития российско-украинской войны

Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, – подчеркнул Джон Кирби.

Представитель Белого дома обратил внимание на то, что армия РФ ежедневно атакует мирный украинский народ беспилотниками и ракетами.

В связи с этим военному командованию Украины приходится принимать крайне сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

По словам Джона Кирби, Конгресс не должен забывать о том, что Россия регулярно получает военную помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе и баллистические ракеты.

Более того, страна-агрессорка смогла наладить собственное производство дронов и других систем вооружений.

Представитель Белого дома добавил, что команда Джо Байдена намерена сделать все возможное ради победы Украины.

Он обратил внимание на заявление американского лидера о том, что Украина должна стать преуспевающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов, – подытожил Джо Кирби.

Байден пытается добиться от Конгресса принятия решения касательно помощи Украине

Неделю назад глава Белого дома провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал скорее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

По предварительным данным, уже в течение этой недели станет известно, смог ли Байден убедить конгрессменов.

В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов в поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.

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