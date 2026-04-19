"Час настав": Трамп пригрозив Ірану новими ударами

19 квітня американський лідер Дональд Трамп знову почав погрожувати Ірану потужними атаками, попри те, що він нещодавно говорив про можливість підписання фінальної мирної угоди для завершення війни на Близькому Сході.

Трамп знову погрожує Ірану

Очільник Білого дому розкритикував іранський режим за обстріл суден в Ормузькій протоці.

Президент США скаржився на те, що Тегеран цілився в французький корабель та вантажне судно з Британії.

Це було недобре, хіба не так? Мої представники їдуть в Ісламабад і прибудуть туди завтра ввечері для проведення переговорів. Іран нещодавно оголосив про блокаду Ормузької протоки, що дивно, адже наша БЛОКАДА вже закрила її. Вони не розуміють, що допомагають нам і саме вони втрачають внаслідок закриття протоки 500 млн дол на день! Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, чимало кораблів прямують прямо зараз до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, “завдяки КВІР, які завжди бажали бути "жорсткими хлопцями!".

На цьому тлі Трамп додав, що пропонує дуже справедливу та розумну угоду - він розраховує на те, що іранці її приймуть.

Якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати виб'ють кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. Більше жодних хороших хлопців. Вони швидко впадуть, і якщо вони не приймуть УГОДУ, для мене буде честю зробити те, що має бути зроблено, що повинні були зробити з Іраном інші президенти, протягом останніх 47 років. НАСТАВ ЧАС ЗУПИНИТИ МАШИНУ ДЛЯ ВБИВСТВА В ІРАНІ! Поширити