"Час настав": Трамп пригрозив Ірану новими ударами

19 квітня американський лідер Дональд Трамп знову почав погрожувати Ірану потужними атаками, попри те, що він нещодавно говорив про можливість підписання фінальної мирної угоди для завершення війни на Близькому Сході.
Головні тези:
- Трамп заявив, що пропонує іранцям “справедливу та розумну угоду”.
- Однак якщо Тегеран її відкине, то США обіцяють знищити іранський режим.
Трамп знову погрожує Ірану
Очільник Білого дому розкритикував іранський режим за обстріл суден в Ормузькій протоці.
Президент США скаржився на те, що Тегеран цілився в французький корабель та вантажне судно з Британії.
За словами очільника Білого дому, чимало кораблів прямують прямо зараз до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, “завдяки КВІР, які завжди бажали бути "жорсткими хлопцями!".
На цьому тлі Трамп додав, що пропонує дуже справедливу та розумну угоду - він розраховує на те, що іранці її приймуть.
