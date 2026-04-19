"Пришло время": Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

19 апреля американский лидер Дональд Трамп снова начал угрожать Ирану мощными атаками, несмотря на то, что он недавно говорил о возможности подписания финального мирного соглашения для завершения войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что предлагает иранцам "справедливое и разумное соглашение".
- Однако, если Тегеран его отбросит, то США обещают уничтожить иранский режим.
Трамп снова угрожает Ирану
Глава Белого дома подверг критике иранский режим за обстрел судов в Ормузском проливе.
Президент США жалуется, что Тегеран целился во французский корабль и грузовое судно из Британии.
По словам главы Белого дома, многие корабли направляются прямо сейчас в США, Техас, Луизианы и Аляски, чтобы загрузиться, “благодаря КСИР, которые всегда желали быть "жесткими ребятами!".
На этом фоне Трамп добавил, что предлагает очень справедливое и разумное соглашение — он рассчитывает на то, что иранцы его примут.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-