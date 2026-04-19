"Пришло время": Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

19 апреля американский лидер Дональд Трамп снова начал угрожать Ирану мощными атаками, несмотря на то, что он недавно говорил о возможности подписания финального мирного соглашения для завершения войны на Ближнем Востоке.

Трамп снова угрожает Ирану

Глава Белого дома подверг критике иранский режим за обстрел судов в Ормузском проливе.

Президент США жалуется, что Тегеран целился во французский корабль и грузовое судно из Британии.

Это было нехорошо, разве не так ли? Мои представители едут в Исламабад и будут там завтра вечером для проведения переговоров. Иран недавно объявил о удивительной блокаде Ормузского пролива, ведь наша БЛОКАДА уже закрыла ее. Они не понимают, что помогают нам и именно они теряют в результате закрытия пролива 500 млн долл. в день! Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, многие корабли направляются прямо сейчас в США, Техас, Луизианы и Аляски, чтобы загрузиться, “благодаря КСИР, которые всегда желали быть "жесткими ребятами!".

На этом фоне Трамп добавил, что предлагает очень справедливое и разумное соглашение — он рассчитывает на то, что иранцы его примут.

Если они этого не сделают, США выбьют каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Больше никаких хороших ребят. Они быстро упадут, и если они не примут СОГЛАШЕНИЕ, для меня будет честью сделать то, что должно быть сделано, что должны были сделать с Ираном другие президенты, за последние 47 лет. ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ ДЛЯ УБИЙСТВА В ИРАНЕ!