Битва за Вугледар. Російські окупанти прорвалися майже у центр міста

Станом на вечір 1 жовтня тривають бої між українськими захисниками та солдатами РФ за Вугледар, що знаходиться у Донецькій області. Російські загарбники перебувають майже в центрі населеного пункту.
Головні тези:
- Ситуація у Вугледарі суттєво погіршилася, але українські воїни досі чинять опір окупантам.
- Вадим Філашкін повідомив, що у місті залишилося 107 мешканців.
- Генерал армії України Микола Маломуж розглядає стратегію завдавання ударів з флангів ворогу для знищення російських окупантів у Вугледарі.
Що відбувається у Вугледарі
Про розвиток подій у місті повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він офіційно підтвердив, що безпосередньо у Вугледарі точаться бої, ситуація вкрай складна.
Окрім того, наголошується, що наразі там залишаються 107 мешканців, яким дуже важко доставляти гуманітарну допомогу.
За його словами, з міста вдалося вивезти всіх дітей.
Що важливо розуміти, російські окупанти увійшли в місто 1 жовтня. Вони прорвалися у Вугледар із заходу та півдня
Як можуть розвиватися події у Вугледарі
Своїм прогнозом нещодавно поділився генерал армії України Микола Маломуж.
За його словами, вихід Сил оборони України з оточеного міста — дійсно можливий.
Однак навіть у такому разі українські воїни займуть захисні позиції на нових секторах оборони за Вугледаром й уже там продовжать знищувати російських окупантів.
Що важливо розуміти, це і є другий сценарій.
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