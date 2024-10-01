Битва за Вугледар. Російські окупанти прорвалися майже у центр міста

Станом на вечір 1 жовтня тривають бої між українськими захисниками та солдатами РФ за Вугледар, що знаходиться у Донецькій області. Російські загарбники перебувають майже в центрі населеного пункту.

Що відбувається у Вугледарі

Про розвиток подій у місті повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він офіційно підтвердив, що безпосередньо у Вугледарі точаться бої, ситуація вкрай складна.

Окрім того, наголошується, що наразі там залишаються 107 мешканців, яким дуже важко доставляти гуманітарну допомогу.

Уже зараз ворог перебуває майже в центрі міста, і тому дуже складно потрапити і органам влади, і підрозділам поліції до цих людей, які залишились у місті, — розповів Вадим Філашкін. Поширити

За його словами, з міста вдалося вивезти всіх дітей.

Що важливо розуміти, російські окупанти увійшли в місто 1 жовтня. Вони прорвалися у Вугледар із заходу та півдня

Сьогодні виродки публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста росіяни вивісили свої ганчірки, — пише моніторинговий проєкт DeepState. Поширити

Фото: DeepState

Як можуть розвиватися події у Вугледарі

Своїм прогнозом нещодавно поділився генерал армії України Микола Маломуж.

Перший і головний, який розглядає командування, це завдавати ударів з флангів ворогу, який заходить з різних сторін Вугледару. Це може дуже ефективно знецінити його перспективу. Це той формат, який забезпечить ЗСУ розблокування можливостей дій ворога, оточення Вугледару, — пояснив генерал. Поширити

За його словами, вихід Сил оборони України з оточеного міста — дійсно можливий.

Однак навіть у такому разі українські воїни займуть захисні позиції на нових секторах оборони за Вугледаром й уже там продовжать знищувати російських окупантів.

Що важливо розуміти, це і є другий сценарій.