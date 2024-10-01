Битва за Угледар. Российские оккупанты прорвались почти в центр города
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Угледар. Российские оккупанты прорвались почти в центр города

Битва за Угледар. Российские оккупанты прорвались почти в центр города
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По состоянию на вечер 1 октября продолжаются бои между украинскими защитниками и солдатами РФ за Угледар, который находится в Донецкой области. Российские захватчики находятся почти в центре населённого пункта.

Главные тезисы

  • Ситуация в Угледаре существенно ухудшилась, но украинские воины не отступают.
  • Вадим Филашкин сообщил, что в городе осталось 107 гражданских.
  • Генерал армии Украины Николай Маломуж рассматривает стратегию нанесения ударов с флангов врагу для уничтожения российских окупантов в Угледаре.

Что происходит в Угледаре

О развитии событий в городе сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он официально подтвердил, что непосредственно в Угледаре идут бои, ситуация крайне сложная.

Кроме того, указано, что там остаются 107 жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.

Уже сейчас враг находится почти в центре города, поэтому очень сложно попасть и органам власти, и подразделениям полиции к этим людям, которые остались в городе, — рассказал Вадим Филашкин.

По его словам, из города удалось увезти всех детей.

Что важно понимать, российские оккупанты вошли в город 1 октября. Они прорвались в Угледар с запада и юга.

Сегодня уроды публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают сопротивляться, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек. В западной части города россияне вывесили свои тряпки, пишет мониторинговый проект DeepState.

Фото: DeepState

Как могут развиваться события в Угледаре

Своим прогнозом недавно поделился генерал армии Украины Николай Маломуж.

Первый и главный сценарий, который рассматривает командование, это наносить удары с флангов врагу, который заходит с разных сторон Угледара. Это может очень эффективно обесценить его перспективу, — заявил генерал.

По его словам, выход Сил обороны Украины из окруженного города действительно возможен.

Однако даже в таком случае украинские воины займут защитные позиции на новых секторах обороны за Угледаром и уже там продолжат уничтожать российских оккупантов.

Что важно понимать, это и есть второй сценарий.

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