Битва за Угледар. Российские оккупанты прорвались почти в центр города

По состоянию на вечер 1 октября продолжаются бои между украинскими защитниками и солдатами РФ за Угледар, который находится в Донецкой области. Российские захватчики находятся почти в центре населённого пункта.

Что происходит в Угледаре

О развитии событий в городе сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он официально подтвердил, что непосредственно в Угледаре идут бои, ситуация крайне сложная.

Кроме того, указано, что там остаются 107 жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.

Уже сейчас враг находится почти в центре города, поэтому очень сложно попасть и органам власти, и подразделениям полиции к этим людям, которые остались в городе, — рассказал Вадим Филашкин. Поделиться

По его словам, из города удалось увезти всех детей.

Что важно понимать, российские оккупанты вошли в город 1 октября. Они прорвались в Угледар с запада и юга.

Сегодня уроды публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают сопротивляться, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек. В западной части города россияне вывесили свои тряпки, пишет мониторинговый проект DeepState. Поделиться

Фото: DeepState

Как могут развиваться события в Угледаре

Своим прогнозом недавно поделился генерал армии Украины Николай Маломуж.

Первый и главный сценарий, который рассматривает командование, это наносить удары с флангов врагу, который заходит с разных сторон Угледара. Это может очень эффективно обесценить его перспективу, — заявил генерал. Поделиться

По его словам, выход Сил обороны Украины из окруженного города действительно возможен.

Однако даже в таком случае украинские воины займут защитные позиции на новых секторах обороны за Угледаром и уже там продолжат уничтожать российских оккупантов.

Что важно понимать, это и есть второй сценарий.