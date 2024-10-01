Битва за Угледар. Российские оккупанты прорвались почти в центр города

По состоянию на вечер 1 октября продолжаются бои между украинскими защитниками и солдатами РФ за Угледар, который находится в Донецкой области. Российские захватчики находятся почти в центре населённого пункта.
Главные тезисы
- Ситуация в Угледаре существенно ухудшилась, но украинские воины не отступают.
- Вадим Филашкин сообщил, что в городе осталось 107 гражданских.
- Генерал армии Украины Николай Маломуж рассматривает стратегию нанесения ударов с флангов врагу для уничтожения российских окупантов в Угледаре.
Что происходит в Угледаре
О развитии событий в городе сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он официально подтвердил, что непосредственно в Угледаре идут бои, ситуация крайне сложная.
Кроме того, указано, что там остаются 107 жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.
По его словам, из города удалось увезти всех детей.
Что важно понимать, российские оккупанты вошли в город 1 октября. Они прорвались в Угледар с запада и юга.
Как могут развиваться события в Угледаре
Своим прогнозом недавно поделился генерал армии Украины Николай Маломуж.
По его словам, выход Сил обороны Украины из окруженного города действительно возможен.
Однако даже в таком случае украинские воины займут защитные позиции на новых секторах обороны за Угледаром и уже там продолжат уничтожать российских оккупантов.
Что важно понимать, это и есть второй сценарий.
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