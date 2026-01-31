Блекаут у частині Молдові — зникла напруга на високовольтній лінії, без світла Кишинів
Категорія
Світ
Дата публікації

Блекаут у частині Молдові — зникла напруга на високовольтній лінії, без світла Кишинів

блекаут
Джерело:  Newsmaker

Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

Головні тези:

  • Блекаут у Молдові спричинений падінням напруги на високовольтній лінії через проблеми в енергосистемі України.
  • Кілька міст, включаючи Кишинів, залишилися без світла через пошкодження та відключення енергосистеми.

Кишинів та низка міст Молдови залишилися без світла

Інцидент на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС спричинив пошкодження та відключення енергосистеми.

Оператор системи електропередачі Moldelectrica працює над усуненням ситуації, і в деяких населених пунктах електропостачання вже відновлено.

Як пише NewsMaker, постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

Зауважимо, про це стало відомо одночасно із інформацією про те, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Міністр енергетики Дорін Жунгієту запевнив, що подача електрики відновиться за годину, максимум, дві. Він повідомив, що через втрату частини ліній електропередачі на території України спрацювала автоматична система захисту, яка призвела до часткового відключення електропостачання в Республіці Молдова.

Це призвело до зниження частоти в національній енергетичній системі Молдови до 48 Гц, що спровокувало спрацювання автоматичної системи захисту електричних мереж та частковий блекаут на території країни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗАЕС занурилася в тотальний блекаут
Ситуація на ЗАЕС - що наразі відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рух поїздів метро призупинили у Києві та Харкові через брак напруги
метро
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабні каскадні відключення відбулися в енергосистемі України — Шмигаль
Денис Шмигаль
світло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?