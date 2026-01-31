Блекаут у частині Молдові — зникла напруга на високовольтній лінії, без світла Кишинів

Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

Кишинів та низка міст Молдови залишилися без світла

Інцидент на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС спричинив пошкодження та відключення енергосистеми.

Оператор системи електропередачі Moldelectrica працює над усуненням ситуації, і в деяких населених пунктах електропостачання вже відновлено.

Як пише NewsMaker, постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

Зауважимо, про це стало відомо одночасно із інформацією про те, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Міністр енергетики Дорін Жунгієту запевнив, що подача електрики відновиться за годину, максимум, дві. Він повідомив, що через втрату частини ліній електропередачі на території України спрацювала автоматична система захисту, яка призвела до часткового відключення електропостачання в Республіці Молдова.