Блэкаут в части Молдовы — исчезло напряжение на высоковольтной линии, без света Кишинев
Блэкаут в части Молдовы — исчезло напряжение на высоковольтной линии, без света Кишинев

Министерство энергетики Молдовы заявило, что из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС произошло падение напряжения.

  • Падение напряжения на высоковольтной линии из-за проблем в энергосистеме Украины вызвало блэкаут в различных городах Молдовы, включая Кишинев.
  • Оператор системы электропередачи Moldelectrica активно работает над восстановлением электроснабжения, и уже удалось частично вернуть свет в некоторых районах.

Кишинев и ряд городов Молдовы остались без света

Инцидент на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС вызвал повреждение и отключение энергосистемы.

Оператор системы электропередачи Moldelectrica работает над устранением ситуации, и в некоторых населенных пунктах электроснабжение уже возобновлено.

Как пишет NewsMaker, пострадали минимум Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анний Ной.

Заметим, об этом стало известно одновременно с информацией о том, что в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заверил, что подача электричества возобновится через час, максимум, два. Он сообщил, что из-за потери части линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к частичному отключению электроснабжения в Республике Молдова.

Это привело к снижению частоты национальной энергетической системы Молдовы до 48 Гц, что спровоцировало срабатывание автоматической системы защиты электрических сетей и частичный блекаут на территории страны.

