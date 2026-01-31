Блэкаут в части Молдовы — исчезло напряжение на высоковольтной линии, без света Кишинев

Министерство энергетики Молдовы заявило, что из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС произошло падение напряжения.
Главные тезисы
- Падение напряжения на высоковольтной линии из-за проблем в энергосистеме Украины вызвало блэкаут в различных городах Молдовы, включая Кишинев.
- Оператор системы электропередачи Moldelectrica активно работает над восстановлением электроснабжения, и уже удалось частично вернуть свет в некоторых районах.
Кишинев и ряд городов Молдовы остались без света
Инцидент на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС вызвал повреждение и отключение энергосистемы.
Как пишет NewsMaker, пострадали минимум Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анний Ной.
Заметим, об этом стало известно одновременно с информацией о том, что в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.
Министр энергетики Дорин Жунгиету заверил, что подача электричества возобновится через час, максимум, два. Он сообщил, что из-за потери части линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к частичному отключению электроснабжения в Республике Молдова.
