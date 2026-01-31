Блэкаут в части Молдовы — исчезло напряжение на высоковольтной линии, без света Кишинев

Министерство энергетики Молдовы заявило, что из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС произошло падение напряжения.

Кишинев и ряд городов Молдовы остались без света

Инцидент на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС вызвал повреждение и отключение энергосистемы.

Оператор системы электропередачи Moldelectrica работает над устранением ситуации, и в некоторых населенных пунктах электроснабжение уже возобновлено. Поделиться

Как пишет NewsMaker, пострадали минимум Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анний Ной.

Заметим, об этом стало известно одновременно с информацией о том, что в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заверил, что подача электричества возобновится через час, максимум, два. Он сообщил, что из-за потери части линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к частичному отключению электроснабжения в Республике Молдова.