Блінкен терміново вирушає до ЄС на переговори щодо України

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен 12-13 листопада відвідає Брюссель. Там він має намір зустрітися зі своїми колегами з НАТО та Європейського Союзу.
Головні тези:
- Європейські союзники Києва стурбовані можливим припиненням підтримки США для України.
- Нова стратегія Байдена передбачає збереження підтримки для України і посилення її позицій на фронті.
Чого боїться команда Байдена
Про запланований візит шефа американської дипломатії йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.
У відомстві уже офіційно підтвердили, що під час зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі впродовж 12-13 листопада Ентоні Блінкен обговорить підтримку України в її захисті від російської агресії.
Окрім того, наголошується, що у цей час очільник МЗС України Андрій Сибіга також перебуватиме у Брюсселі.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно лідери Євросоюзу під час зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.
Новий план Байдена щодо України — подробиці
Ні для кого не секрет, що в американського лідера Джо Байдена залишилося два місяці у Білому домі.
Протягом цього періоду він має намір переконати Конгрес, а також Дональда Трампа зберегти підтримку для України.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він також наголосив, що стратегія чинного очільника Білого дому в останні дні залишається такою ж, як і протягом останніх двох з половиною років.
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