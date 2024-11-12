Блінкен терміново вирушає до ЄС на переговори щодо України

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен 12-13 листопада відвідає Брюссель. Там він має намір зустрітися зі своїми колегами з НАТО та Європейського Союзу.

Чого боїться команда Байдена

Про запланований візит шефа американської дипломатії йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.

У відомстві уже офіційно підтвердили, що під час зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі впродовж 12-13 листопада Ентоні Блінкен обговорить підтримку України в її захисті від російської агресії.

Окрім того, наголошується, що у цей час очільник МЗС України Андрій Сибіга також перебуватиме у Брюсселі.

Провідний дипломат адміністрації Байдена, Ентоні Блінкен, вирушає до Брюсселя для переговорів з європейськими союзниками, стурбованими тим, що Трамп може покинути Україну у війні з РФ, — повідомляє інформаційна агенція Reuters. Поширити

Як уже згадувалося раніше, нещодавно лідери Євросоюзу під час зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Новий план Байдена щодо України — подробиці

Ні для кого не секрет, що в американського лідера Джо Байдена залишилося два місяці у Білому домі.

Протягом цього періоду він має намір переконати Конгрес, а також Дональда Трампа зберегти підтримку для України.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він також наголосив, що стратегія чинного очільника Білого дому в останні дні залишається такою ж, як і протягом останніх двох з половиною років.