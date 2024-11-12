Блінкен терміново вирушає до ЄС на переговори щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Блінкен терміново вирушає до ЄС на переговори щодо України

Держдеп США
Блінкен

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен 12-13 листопада відвідає Брюссель. Там він має намір зустрітися зі своїми колегами з НАТО та Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Європейські союзники Києва стурбовані можливим припиненням підтримки США для України.
  • Нова стратегія Байдена передбачає збереження підтримки для України і посилення її позицій на фронті.

Чого боїться команда Байдена

Про запланований візит шефа американської дипломатії йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.

У відомстві уже офіційно підтвердили, що під час зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі впродовж 12-13 листопада Ентоні Блінкен обговорить підтримку України в її захисті від російської агресії.

Окрім того, наголошується, що у цей час очільник МЗС України Андрій Сибіга також перебуватиме у Брюсселі.

Провідний дипломат адміністрації Байдена, Ентоні Блінкен, вирушає до Брюсселя для переговорів з європейськими союзниками, стурбованими тим, що Трамп може покинути Україну у війні з РФ, — повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно лідери Євросоюзу під час зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Новий план Байдена щодо України — подробиці

Ні для кого не секрет, що в американського лідера Джо Байдена залишилося два місяці у Білому домі.

Протягом цього періоду він має намір переконати Конгрес, а також Дональда Трампа зберегти підтримку для України.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він також наголосив, що стратегія чинного очільника Білого дому в останні дні залишається такою ж, як і протягом останніх двох з половиною років.

Насамперед йдеться про те, щоб посилити позицію України безпосередньо на фронті, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Винищувачі Mirage для України. Фахівець назвав головну перевагу
Винищувачі Mirage для України. Фахівець назвав головну перевагу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Старший син Трампа не увійде до його адміністрації. Що це означає для України
Дональд Трамп-молодший
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виділить рекордну суму на виробництво зброї у 2025 році
танк ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?