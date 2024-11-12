Блинкен срочно отправляется в ЕС на переговоры касательно Украины

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 12-13 ноября посетит Брюссель. Там он намерен встретиться со своими коллегами из НАТО и Европейского союза.

Чего боится команда Байдена

О запланированном визите шефа американской дипломатии сообщается в пресс-релизе Государственного департамента США.

В ведомстве уже официально подтвердили, что во время встречи со своими коллегами в Брюсселе 12-13 ноября Энтони Блинкен обсудит поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

Кроме того, указано, что в настоящее время глава МИД Украины Андрей Сибига также будет находиться в Брюсселе.

Ведущий дипломат администрации Байдена, Энтони Блинкен, отправляется в Брюссель для переговоров с европейскими союзниками, обеспокоенными тем, что Трамп может бросить Украину в войне с РФ, сообщает информационное агентство Reuters. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно лидеры Евросоюза на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Новый план Байдена по Украине

Ни для кого не секрет, что у американского лидера Джо Байдена осталось два месяца в Белом доме.

За этот период он намерен убедить Конгресс, а также Дональда Трампа сохранить поддержку для Украины.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также подчеркнул, что стратегия действующего руководителя Белого дома в последние дни остается такой же, как и за последние два с половиной года.