Блинкен срочно отправляется в ЕС на переговоры касательно Украины

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 12-13 ноября посетит Брюссель. Там он намерен встретиться со своими коллегами из НАТО и Европейского союза.
Главные тезисы
- Европейские союзники Киева озабочены возможным прекращением поддержки США для Украины.
- Новая стратегия Байдена предполагает сохранение поддержки для Украины и усиление ее позиций на фронте.
Чего боится команда Байдена
О запланированном визите шефа американской дипломатии сообщается в пресс-релизе Государственного департамента США.
В ведомстве уже официально подтвердили, что во время встречи со своими коллегами в Брюсселе 12-13 ноября Энтони Блинкен обсудит поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.
Кроме того, указано, что в настоящее время глава МИД Украины Андрей Сибига также будет находиться в Брюсселе.
Как уже упоминалось ранее, недавно лидеры Евросоюза на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.
Новый план Байдена по Украине
Ни для кого не секрет, что у американского лидера Джо Байдена осталось два месяца в Белом доме.
За этот период он намерен убедить Конгресс, а также Дональда Трампа сохранить поддержку для Украины.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он также подчеркнул, что стратегия действующего руководителя Белого дома в последние дни остается такой же, как и за последние два с половиной года.
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