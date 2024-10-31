Блінкен заявив про перебування 8 тис солдатів КНДР на Курщині
Категорія
Світ
Дата публікації

Блінкен заявив про перебування 8 тис солдатів КНДР на Курщині

U.S. Department of Defense
Блінкен
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США фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів, які можуть взяти участь у бойових діях проти України найближчими днями.

Головні тези:

  • Підтверджена присутність 8 тисяч солдатів КНДР у Курській області, які можуть взяти участь у бойових діях проти України.
  • Російська армія навчає північнокорейських військових та готує до бойових операцій, що свідчить про їхню можливу участь у війні.
  • Президент України вказує на наближення боєзіткнення з північнокорейською армією на українському фронті найближчими днями.

КНДР перекинула 8 тис солдатів до Курської області

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.

Він зазначив, що, за оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових.

За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Держсекретар США

За його словами, росіяни навчають солдатів КНДР на артилерії, дронах, готують їх до базових піхотних операцій, у тому числі викопування окопів. Це свідчить про те, що північнокорейців планують використовувати в операціях на фронті.

Якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях щодо підтримки бойових дій проти України, вони стануть законними військовими цілями.

Військові КНДР незабаром вступлять в боєзіткнення зі ЗСУ — Зеленський

За словами Зеленського, Росія планує використати північнокорейських солдатів на полі бою в Україні вже найближчим часом.

Це питання днів, а не місяців, — зауважив президент.

Президент також зазначив, що йому відомо про близько 3 тисяч північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч.

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