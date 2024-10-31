Блінкен заявив про перебування 8 тис солдатів КНДР на Курщині

США фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів, які можуть взяти участь у бойових діях проти України найближчими днями.
Головні тези:
- Підтверджена присутність 8 тисяч солдатів КНДР у Курській області, які можуть взяти участь у бойових діях проти України.
- Російська армія навчає північнокорейських військових та готує до бойових операцій, що свідчить про їхню можливу участь у війні.
- Президент України вказує на наближення боєзіткнення з північнокорейською армією на українському фронті найближчими днями.
КНДР перекинула 8 тис солдатів до Курської області
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.
Він зазначив, що, за оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових.
За його словами, росіяни навчають солдатів КНДР на артилерії, дронах, готують їх до базових піхотних операцій, у тому числі викопування окопів. Це свідчить про те, що північнокорейців планують використовувати в операціях на фронті.
Якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях щодо підтримки бойових дій проти України, вони стануть законними військовими цілями.
Військові КНДР незабаром вступлять в боєзіткнення зі ЗСУ — Зеленський
За словами Зеленського, Росія планує використати північнокорейських солдатів на полі бою в Україні вже найближчим часом.
Президент також зазначив, що йому відомо про близько 3 тисяч північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч.
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