Блинкен заявил о пребывании 8 тыс солдат КНДР на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Блинкен заявил о пребывании 8 тыс солдат КНДР на Курщине

U.S. Department of Defense
Блинкен
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США фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат, которые могут принять участие в боевых действиях против Украины в ближайшие дни.

Главные тезисы

  • Более 8 тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области и могут принять участие в боевых действиях против Украины.
  • США уверены, что россияне обучают северокорейских военных различным тактикам и техникам войны.
  • По оценкам США, в России сейчас находится около 10 тысяч северокорейских военных, примерно 8 тысяч из них прибыло в Курскую область.
  • В случае участия северокорейских солдат в операциях против Украины, они могут быть законными военными целями.

КНДР перебросила 8 тыс солдат в Курскую область

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что, по оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военных.

По последним данным, до 8 тысяч из них были опрокинуты в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска принимали участие в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Госсекретарь США

По его словам, россияне обучают солдат КНДР на артиллерии, дронах, готовят их к базовым пехотным операциям, в том числе выкапывание окопов. Это говорит о том, что северокорейцев планируют использовать в операциях на фронте.

Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями.

Военные КНДР вскоре вступят в боестолкновение с ВСУ

По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время.

Это вопрос дней, а не месяцев, — заметил президент.

Президент также отметил, что ему известно около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч.

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