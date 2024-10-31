Блинкен заявил о пребывании 8 тыс солдат КНДР на Курщине

США фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат, которые могут принять участие в боевых действиях против Украины в ближайшие дни.

КНДР перебросила 8 тыс солдат в Курскую область

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что, по оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военных.

По последним данным, до 8 тысяч из них были опрокинуты в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска принимали участие в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни. Энтони Блинкен Госсекретарь США

По его словам, россияне обучают солдат КНДР на артиллерии, дронах, готовят их к базовым пехотным операциям, в том числе выкапывание окопов. Это говорит о том, что северокорейцев планируют использовать в операциях на фронте.

Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями.

Военные КНДР вскоре вступят в боестолкновение с ВСУ

По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время.

Это вопрос дней, а не месяцев, — заметил президент. Поделиться

Президент также отметил, что ему известно около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч.