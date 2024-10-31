Блинкен заявил о пребывании 8 тыс солдат КНДР на Курщине

США фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат, которые могут принять участие в боевых действиях против Украины в ближайшие дни.
Главные тезисы
- Более 8 тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области и могут принять участие в боевых действиях против Украины.
- США уверены, что россияне обучают северокорейских военных различным тактикам и техникам войны.
- По оценкам США, в России сейчас находится около 10 тысяч северокорейских военных, примерно 8 тысяч из них прибыло в Курскую область.
- В случае участия северокорейских солдат в операциях против Украины, они могут быть законными военными целями.
КНДР перебросила 8 тыс солдат в Курскую область
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.
Он отметил, что, по оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военных.
По его словам, россияне обучают солдат КНДР на артиллерии, дронах, готовят их к базовым пехотным операциям, в том числе выкапывание окопов. Это говорит о том, что северокорейцев планируют использовать в операциях на фронте.
Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями.
Военные КНДР вскоре вступят в боестолкновение с ВСУ
По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время.
Президент также отметил, что ему известно около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч.
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