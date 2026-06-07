Близько 8,5 млн українців виїхали за кордон після вторгнення РФ

З 24 лютого 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Насправді реальна кількість українців, які виїхали з країни, досі невідома.
- Також є версія, що вона може сягати аж 11 млн людей.
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За його словами, повернення українців на батьківщину повинне базуватися не лише на закликах.
Лубінець наголосив, що вкрай важливо впроваджувати реальні гарантії безпеки та міжнародні програми підтримки.
На цьому тлі Дмитро Лубінець нагадав про важливість продовження дії статусу тимчасового захисту для українців за кордоном до завершення активних бойових дій.
Що важливо розуміти, ще кілька місяців тому він повідомляв, що вже 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон.
Однак Лубінець пояснив, що офіційна статистика МЗС суттєво відрізняється — вона становить 8,5 млн.
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