Близько 8,5 млн українців виїхали за кордон після вторгнення РФ

З 24 лютого 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з 2014 року — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій. Дмитро лубінець Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За його словами, повернення українців на батьківщину повинне базуватися не лише на закликах.

Лубінець наголосив, що вкрай важливо впроваджувати реальні гарантії безпеки та міжнародні програми підтримки.

Ми всі щиро хочемо, щоб наші люди поверталися, але одних закликів замало. Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, — додав омбудсман. Поширити

На цьому тлі Дмитро Лубінець нагадав про важливість продовження дії статусу тимчасового захисту для українців за кордоном до завершення активних бойових дій.

Що важливо розуміти, ще кілька місяців тому він повідомляв, що вже 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон.

Однак Лубінець пояснив, що офіційна статистика МЗС суттєво відрізняється — вона становить 8,5 млн.