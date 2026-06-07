Близько 8,5 млн українців виїхали за кордон після вторгнення РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Близько 8,5 млн українців виїхали за кордон після вторгнення РФ

Дмитро Лубінець
Росія спровокувала в Україні масштабну демографічну кризу
Read in English

З 24 лютого 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

Головні тези:

  • Насправді реальна кількість українців, які виїхали з країни, досі невідома.
  • Також є версія, що вона може сягати аж 11 млн людей.

Росія спровокувала в Україні масштабну демографічну кризу

Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з 2014 року — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій.

Дмитро лубінець

Дмитро лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За його словами, повернення українців на батьківщину повинне базуватися не лише на закликах.

Лубінець наголосив, що вкрай важливо впроваджувати реальні гарантії безпеки та міжнародні програми підтримки.

Ми всі щиро хочемо, щоб наші люди поверталися, але одних закликів замало. Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, — додав омбудсман.

На цьому тлі Дмитро Лубінець нагадав про важливість продовження дії статусу тимчасового захисту для українців за кордоном до завершення активних бойових дій.

Що важливо розуміти, ще кілька місяців тому він повідомляв, що вже 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон.

Однак Лубінець пояснив, що офіційна статистика МЗС суттєво відрізняється — вона становить 8,5 млн.

Ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать, — наголосив він.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО планує виділити Україні 70 млрд євро військової допомоги — інсайдери
Рютте і Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські солдати вбили 3 цивільних на Запоріжжі
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака РФ на Запоріжжя 7 червня - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Лякає до нестями". На Заході панікують через нові заяви Путіна про Україну
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?