Російські солдати вбили 3 цивільних на Запоріжжі

7 червня армія РФ атакувала селище Балабине, що на Запоріжжі, керованими авіабомбами. Згідно з останніми даними, загинуло троє мирних мешканців.

Атака РФ на Запоріжжя 7 червня — які наслідки

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров об 11:27 повідомив про повітряний напад ворога на селище Балабине.

Спочатку він заявив, що відомо про двох жертв серед цивільного населення, а також показав пожежу на місці удару:

Згодом Федоров офіційно підтвердив, що кількість загиблих зросла до трьої осіб.

Вже троє загиблих та постраждала жінка через ворожу атаку по селищу Балабине. Пошкоджені приватні будинки. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Балабине КАБами.

Ворожі бомби падали поруч із зупинкою громадського транспорту.

Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень, — підтвердив Іван Федоров. Поширити

За його словами, також за допомогою до лікарів звернулися троє потерпілих цивільних.