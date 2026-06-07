Російські солдати вбили 3 цивільних на Запоріжжі

7 червня армія РФ атакувала селище Балабине, що на Запоріжжі, керованими авіабомбами. Згідно з останніми даними, загинуло троє мирних мешканців.
Головні тези:
- Ворог скинув КАБи поблизу зупинки громадського транспорту.
- Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних.
Атака РФ на Запоріжжя 7 червня — які наслідки
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров об 11:27 повідомив про повітряний напад ворога на селище Балабине.
Спочатку він заявив, що відомо про двох жертв серед цивільного населення, а також показав пожежу на місці удару:
Згодом Федоров офіційно підтвердив, що кількість загиблих зросла до трьої осіб.
Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Балабине КАБами.
Ворожі бомби падали поруч із зупинкою громадського транспорту.
За його словами, також за допомогою до лікарів звернулися троє потерпілих цивільних.
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