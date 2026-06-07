Российские солдаты убили 3 гражданских на Запорожье

7 июня армия РФ атаковала поселок Балабино, что на Запорожье, управляемыми авиабомбами. Согласно последним данным, погибли три мирных жителя.

Атака РФ на Запорожье 7 июня — какие последствия

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в 11:27 сообщил о воздушном нападении врага на поселок Балабино.

Сначала он заявил, что известно о двух жертвах среди гражданского населения, а также показал пожар на месте удара:

Впоследствии Федоров официально подтвердил, что число погибших возросло до трех человек.

Уже трое погибших и пострадала женщина из-за вражеской атаки по поселку Балабино. Повреждены частные дома. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты атаковали Балабино КАБами.

Вражеские бомбы падали рядом с остановкой общественного транспорта.

Находившиеся на ней люди, к сожалению, погибли и получили ранения, — подтвердил Иван Федоров. Поделиться

По его словам, также за помощью к врачам обратились трое пострадавших гражданских.