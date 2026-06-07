Российские солдаты убили 3 гражданских на Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

Российские солдаты убили 3 гражданских на Запорожье

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака РФ на Запорожье 7 июня – какие последствия
Читати українською

7 июня армия РФ атаковала поселок Балабино, что на Запорожье, управляемыми авиабомбами. Согласно последним данным, погибли три мирных жителя.

Главные тезисы

  • Враг сбросил КАБы вблизи остановки общественного транспорта.
  • Сейчас известно о трех пострадавших гражданских.

Атака РФ на Запорожье 7 июня — какие последствия

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в 11:27 сообщил о воздушном нападении врага на поселок Балабино.

Сначала он заявил, что известно о двух жертвах среди гражданского населения, а также показал пожар на месте удара:

Впоследствии Федоров официально подтвердил, что число погибших возросло до трех человек.

Уже трое погибших и пострадала женщина из-за вражеской атаки по поселку Балабино. Повреждены частные дома.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты атаковали Балабино КАБами.

Вражеские бомбы падали рядом с остановкой общественного транспорта.

Находившиеся на ней люди, к сожалению, погибли и получили ранения, — подтвердил Иван Федоров.

По его словам, также за помощью к врачам обратились трое пострадавших гражданских.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 человека погибли в результате ударов РФ по Херсонщине и Донбассе
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия новых атак РФ на Херсонщину и Донетчину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала в Украине хранилище ядерных отходов
НАЭК "Энергоатом"
В результате удара БПЛА повреждено здание ЦХОЯТ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на украинское хранилище ядерных отходов. Зеленский обратился к союзникам
Владимир Зеленский
Зеленский осудил новое военное преступление России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?