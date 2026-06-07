Российские солдаты убили 3 гражданских на Запорожье

7 июня армия РФ атаковала поселок Балабино, что на Запорожье, управляемыми авиабомбами. Согласно последним данным, погибли три мирных жителя.
Главные тезисы
- Враг сбросил КАБы вблизи остановки общественного транспорта.
- Сейчас известно о трех пострадавших гражданских.
Атака РФ на Запорожье 7 июня — какие последствия
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в 11:27 сообщил о воздушном нападении врага на поселок Балабино.
Сначала он заявил, что известно о двух жертвах среди гражданского населения, а также показал пожар на месте удара:
Впоследствии Федоров официально подтвердил, что число погибших возросло до трех человек.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты атаковали Балабино КАБами.
Вражеские бомбы падали рядом с остановкой общественного транспорта.
По его словам, также за помощью к врачам обратились трое пострадавших гражданских.
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