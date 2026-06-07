Около 8,5 млн украинцев уехали за границу после вторжения РФ

С 24 февраля 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году – уже 8,5 млн человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Мы оперируем кричащими цифрами: по данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн. украинцев, а если считать с 2014 года — уже 8,5 млн. человек. Это глобальный вызов, требующий скоординированных действий. Дмитрий Любинец Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

По его словам, возвращение украинцев на родину должно базироваться не только на призывах.

Лубинец подчеркнул, что очень важно внедрять реальные гарантии безопасности и международные программы поддержки.

Мы все искренне хотим, чтобы наши люди возвращались, но одних призывов маловато. Нужны два условия: надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем, — добавил омбудсман. Поделиться

На этом фоне Дмитрий Лубинец напомнил о важности продолжения статуса временной защиты для украинцев за рубежом до завершения активных боевых действий.

Что важно понимать, еще несколько месяцев назад он сообщал, что уже 11 миллионов граждан Украины уехали за границу.

Однако Лубинец пояснил, что официальная статистика МИД существенно отличается — она составляет 8,5 млн.