Около 8,5 млн украинцев уехали за границу после вторжения РФ

С 24 февраля 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году – уже 8,5 млн человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- На самом деле реальное количество уехавших из страны украинцев до сих пор неизвестно.
- Также есть версия, что оно может достигать 11 млн человек.
Россия спровоцировала в Украине масштабный демографический кризис
По его словам, возвращение украинцев на родину должно базироваться не только на призывах.
Лубинец подчеркнул, что очень важно внедрять реальные гарантии безопасности и международные программы поддержки.
На этом фоне Дмитрий Лубинец напомнил о важности продолжения статуса временной защиты для украинцев за рубежом до завершения активных боевых действий.
Что важно понимать, еще несколько месяцев назад он сообщал, что уже 11 миллионов граждан Украины уехали за границу.
Однако Лубинец пояснил, что официальная статистика МИД существенно отличается — она составляет 8,5 млн.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-