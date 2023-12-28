Bloomberg назвало найбагатшу людину світу 2023 року

У рейтингу мільярдерів світу, опублікованому агентством Bloomberg, пальму першості тримає американець Ілон Маск. Його статки на сьогодні складають 238 млрд дол.

Маск залишився найбагатшою людиною світу

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною у світі.

Про це свідчить рейтинг мільярдерів, який опублікувало агентство Bloomberg.

Згідно з даними рейтингу, статки Маска на сьогодні становлять 238 млрд дол. Від початку року вони зросли на 101 млрд дол.

Друге місце у списку посідає французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол.

На третьому місці рейтингу - засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 млрд дол.

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Microsoft Білл Гейтс (140 млрд дол), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (130 млрд дол), засновник Meta Марк Цукерберг (129 млрд дол), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (127 млрд дол) і Сергій Брін (120 млрд дол, 9-те місце у рейтингу), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (124 млрд дол), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (120 млрд дол).

Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 471-ше місце зі статками 5,77 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 437 млн дол.

З-поміж росіян на найвищій позиції у рейтингу (48-й) опинився глава Норнікеля Володимир Потанін зі статками 30,7 млрд дол.

Великі компанії припиняють рекламу в Х

Згідно з повідомленнями ЗМІ , кіностудія Lionsgate, як і Warner Bros, Paramount, Sony Pictures і Comcast/NBCUniversal призупинить рекламу на X.

IBM зробила аналогічний крок напередодні ввечері. The New York Times повідомила, що Disney також призупинить витрати на платформу соціальних мереж.

Як зазначається, реклама Apple, яка також відмовилась від співпраці, показувалася поряд з твітами, які вихваляли Адольфа Гітлера та нацистів.

IBM, також один із найбільших рекламодавців X, оголосила про припинення реклами в X четвер. Компанія прийняла таке рішення у відповідь на звіт ліберального спостерігача Media Matters, в якому виявилося, що реклама IBM і Apple розміщується поруч з твітами з мовою ненависті. У відповідь Маск назвав Media Matters «злою організацією».

У відповідь на дії компаній Маск заявив, що Х подає «термоядерний» позов до суду проти всіх організацій, які виступили проти його соцмережі.