Bloomberg назвало самого богатого человека мира 2023 года

В рейтинге миллиардеров мира, опубликованном агентством Bloomberg, пальму первенства удерживает американец Илон Маск. Его состояние на сегодня составляет 238 млрд долл.

Маск остался самым богатым человеком мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по итогам года остается самым богатым человеком в мире.

Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров, опубликованный агентством Bloomberg.

Согласно данным рейтинга, состояние Маска на сегодняшний день составляет 238 млрд долл. С начала года оно выросло на 101 млрд долл.

Второе место в списке занимает французский бизнесмен Бернар Арно , имеющий контрольный пакет в компании LVMH, со 179 млрд долл.

На третьем месте рейтинга – основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд долл.

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (140 млрд долл), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (130 млрд долл), основатель Meta Марк Цукерберг (129 млрд долл), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж (127 млрд долл) ) и Сергей Брин (120 млрд долл, 9-е место в рейтинге), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (124 млрд долл), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (120 млрд долл).

Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов , он занимает 471-е место с состоянием 5,77 млрд долл. С начала года оно увеличилось на 437 млн долл.

Среди россиян на самой высокой позиции в рейтинге (48-й) оказался глава Норникеля Владимир Потанин с состоянием 30,7 млрд долл.

Крупные компании прекращают рекламу в Х

Согласно сообщениям СМИ, киностудия Lionsgate, как и Warner Bros, Paramount, Sony Pictures и Comcast/NBCUniversal приостановит рекламу на X.

IBM сделала аналогичный шаг накануне вечером. The New York Times сообщила, что Disney также приостановит расходы на платформу социальных сетей.

Как отмечается, реклама Apple, также отказавшаяся от сотрудничества, показывалась рядом с твитами, которые восхваляли Адольфа Гитлера и нацистов.

IBM, также один из самых крупных рекламодателей X, объявила о прекращении рекламы в X четверг. Компания приняла такое решение в ответ на отчет либерального наблюдателя Media Matters, в котором оказалось, что реклама IBM и Apple размещается рядом с твитами на языке ненависти. В ответ Маск назвал Media Matters "злой организацией".

В ответ на действия компаний Маск заявил, что Х подает «термоядерный» иск в суд против всех выступивших против его соцсети организаций.