Боєць Нацгвардії знищив російський танк за допомогою "Javelin" — відео

Як повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, військовослужбовець 15 бригади Національної гвардії бригади "Кара-Даг" знищив російський танк Т-72Б3 влучним пострілом з ПТРК FGM-148 "Javelin".

Момент потужної роботи захисника потрапило на відео.

Зазначається, що це відбулось на Покровському напрямку.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них — в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.