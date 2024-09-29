Боєць Нацгвардії знищив російський танк за допомогою "Javelin" — відео

Військовий Нацгвардії знищив російський танк з комплексу "Javelin" на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Український військовий з Нацгвардії ефективно використав ПТРК Javelin, щоб знищити російський танк на Покровському напрямку.
- Армія РФ зазнала значних втрат: знищено танки, броньовані машини, артилерійські системи та інші технічні засоби.
- Протягом доби зафіксовано 165 бойових зіткнень, в яких українські війська відбили чимало атак на різних напрямках.
Український військовий підбив танк РФ за допомогою ПТРК "Javelin"
Як повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, військовослужбовець 15 бригади Національної гвардії бригади "Кара-Даг" знищив російський танк Т-72Б3 влучним пострілом з ПТРК FGM-148 "Javelin".
Момент потужної роботи захисника потрапило на відео.
Зазначається, що це відбулось на Покровському напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8869 (+9) од,
бойових броньованих машин — 17476 (+38) од,
артилерійських систем — 18795 (+62) од,
РСЗВ — 1204 (+1) од,
засобів ППО — 962 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16186 (+93) од,
крилатих ракет — 2610 (+0) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25495 (+84) од,
спеціальної техніки — 3297 (+6) од.
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них — в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
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