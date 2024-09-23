Українські військові дронами знищили російський танк — відео

Військові 25-ї окремої повітрянодесантної бригади знищили російський танк за допомогою дронів. Це сталося на Покровському напрямку.

Українські військові дронами знищили російський танк

Ворожу техніку знищили ще до того, як вона дійшла до лінії зіткнення. Пресслужба виклала ефектне відео знищення танку.

Оператори безпілотних авіакомплексів та артилеристи знищують ворожу техніку ще на підходу до безпосередньо лінії зіткнення, що руйнує плани окупантів. Поширити

На відео можна побачити, як військові наводять ціль та атакують ворожу техніку. Після цього танк починає горіти.

На відео можна також побачити роботу дронів по броньованих авто російських військ.

Старший лейтенант ЦАХАЛ в запасі Ігаль Левін звернув увагу на майстерність українських операторів дронів. Він зазначив, що пробити бойове відділення і викликати пожежу у ньому є вкрай важкою задачею.

Танк можна вивести з ладу, якщо потрапити по машинному відділенню та зброї.

Ситуація на Покровському напрямку

Останні місяці це один з найбільш гарячих відтинків на фронті. Російські війська прагнуть захопити Покровськ, аби вийти на адміністративні кордони Донецької області.

В останні тижні ЗСУ вдалось стабілізувати ситуацію на відтинку. Проте армія РФ продовжує десятки штурмів, зокрема малими групами.

За даними Генштабу на 23 вересня, станом на 16:00 на Покровському напрямку було зафіксовано 18 російських атак.

Британська розвідка вважає, що армія РФ найближчим часом спробує покращити свої позиції поблизу міста. Окупаційні війська вже могли захопити два важливі населені пункти неподалік від Покровська.