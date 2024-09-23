Украинские военные дронами уничтожили российский танк — видео

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады уничтожили российский танк с помощью дронов. Это произошло на Покровском направлении.

Украинские военные дронами уничтожили российский танк

Вражеская техника была уничтожена еще до того, как она дошла до линии столкновения. Пресс-служба изложила эффектное видео уничтожение танка.

Операторы беспилотных авиакомплексов и артиллеристы уничтожают вражескую технику еще на подходе к линии столкновения, разрушая планы оккупантов. Поделиться

На видео можно увидеть, как военные наводят цель и атакуют вражескую технику. После этого танк начинает гореть.

На видео можно также увидеть работу дронов по бронированным авто российских войск.

Старший лейтенант ЦАХАЛ в запасе Игаль Левин обратил внимание на мастерство украинских операторов дронов. Он отметил, что пробить боевое отделение и вызвать пожар в нем крайне тяжелая задача.

Танк можно вывести из строя, если попасть по машинному отделению и оружию.

Ситуация на Покровском направлении

Последние месяцы это один из самых горячих отрезков на фронте. Российские войска стремятся захватить Покровск, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

В последние недели ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на отрезке. Однако армия РФ продолжает десятки штурмов, в том числе малыми группами.

По данным Генштаба на 23 сентября, по состоянию на 16:00 на Покровском направлении было зафиксировано 18 российских атак.

Британская разведка считает, что армия РФ в ближайшее время попытается улучшить свои позиции вблизи города. Оккупационные войска уже могли захватить два важных населенных пункта неподалеку от Покровска.