Украинские военные дронами уничтожили российский танк — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные дронами уничтожили российский танк — видео

дрон
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Источник:  online.ua

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады уничтожили российский танк с помощью дронов. Это произошло на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно уничтожили российский танк с помощью дронов на Покровском направлении.
  • Операторы беспилотных авиакомплексов и артиллеристы разрушают планы оккупантов, уничтожая вражескую технику, пока она не дошла до линии столкновения.
  • Покровское направление остается одним из самых горячих отрезков на фронте, где российские войска стараются захватить стратегические позиции.
  • Украинские войска удалось стабилизировать ситуацию на направлении, но российские атаки продолжаются.
  • Британская разведка предупреждает о возможных попытках усилить позиции оккупационных войск вблизи Покровска.

Украинские военные дронами уничтожили российский танк

Вражеская техника была уничтожена еще до того, как она дошла до линии столкновения. Пресс-служба изложила эффектное видео уничтожение танка.

Операторы беспилотных авиакомплексов и артиллеристы уничтожают вражескую технику еще на подходе к линии столкновения, разрушая планы оккупантов.

На видео можно увидеть, как военные наводят цель и атакуют вражескую технику. После этого танк начинает гореть.

На видео можно также увидеть работу дронов по бронированным авто российских войск.

Старший лейтенант ЦАХАЛ в запасе Игаль Левин обратил внимание на мастерство украинских операторов дронов. Он отметил, что пробить боевое отделение и вызвать пожар в нем крайне тяжелая задача.

Танк можно вывести из строя, если попасть по машинному отделению и оружию.

Ситуация на Покровском направлении

Последние месяцы это один из самых горячих отрезков на фронте. Российские войска стремятся захватить Покровск, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

В последние недели ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на отрезке. Однако армия РФ продолжает десятки штурмов, в том числе малыми группами.

По данным Генштаба на 23 сентября, по состоянию на 16:00 на Покровском направлении было зафиксировано 18 российских атак.

Британская разведка считает, что армия РФ в ближайшее время попытается улучшить свои позиции вблизи города. Оккупационные войска уже могли захватить два важных населенных пункта неподалеку от Покровска.

Британская разведка сообщает, что оккупационные войска в 8 км от города. По данным аналитического проекта DeepState это расстояние составляет 10 км.

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