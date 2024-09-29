Боец Нацгвардии уничтожил российский танк с помощью Javelin — видео

Военный Нацгвардия уничтожил российский танк из комплекса "Javelin" на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Боец Национальной гвардии Украины успешно уничтожил российский танк на Покровском направлении с помощью ПТРК Javelin.
- В ходе боевых действий украинские войска нанесли значительный урон армии РФ: уничтожены танки, бронетехника, артиллерия и другая военная техника.
- На различных направлениях остановлено большое количество атак противника, что свидетельствует о героизме и эффективности украинских защитников.
Украинский военный подбил танк РФ с помощью ПТРК "Javelin"
Как сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии бригады "Кара-Даг" уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 "Javelin".
Момент мощной работы защитника попал на видео.
Отмечается, что это произошло в Покровском направлении.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8869 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 17476 (+38) ед,
артиллерийских систем — 18795 (+62) ед,
РСЗО — 1204 (+1) ед,
средств ПВО — 962 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 16186 (+93) ед,
крылатых ракет — 2610 (+0) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25495 (+84) ед,
специальной техники — 3297 (+6) ед.
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.
На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.
На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них — в районах Селидового, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
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