Боєць Nemesis Group “Джанич” спрогнозував неминуче майбутнє РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць Nemesis Group “Джанич” спрогнозував неминуче майбутнє РФ

Джанич
Джерело:  online.ua

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA поділився своєю думкою щодо можливості розпаду країні-агресорки Росії та усвідомлення росіянами необхідності змін у РФ.

Головні тези:

  • Фелікс “Джанич” спрогнозував переворот та можливий розпад РФ через бунти та усвідомлення громадян.
  • Боєць підкреслив, що зростання кількості людей, які воюють, може призвести до більшого хаосу в Росії.
  • Він впевнений, що у РФ панує рабський менталітет, призводячи до відсутності свободи висловлювання та страху перед урядом.
  • Немало росіян усвідомлюють дії Путіна в Україні та РФ, але змушені тримати це при собі через можливі наслідки.
  • “Джанич” переконаний, що інтелектуальний розкол серед росіян приведе до подальшої дестабілізації та змін у країні.

Росія розпадеться після заколотів та бунтів — Фелікс “Джанич”

Я думаю, у них буде однозначно переворот, сто відсотків буде переворот. Як показує знову ж таки практика і тактика війни, українців хоч менше, а їх (росіян — ред.) більше, проте дійде до такого, що в селі залишаться просто самі старики. Там і так ідуть уже бунти. Просто коли вже торкнеться людей трохи розумніших йти на “СВО”, ось вони почнуть вже діяти.

Зараз ідуть у них ті (воювати в Росії — ред.), що ведуться на вигадані якісь там казки Путіна, ще щось. Дідусь вийшов, розповів, всі діти повірили, тому коли торкнеться вже того рангу людей, які думати ще вміють, ось ті вже скажуть: "Bибачте, ну, в сенсі". У них же нормально, що тато і син пішов — помер, нормально, мамі дали пральну машинку. Це ж нормальна тема (для росіян — ред.). Або як у них журналіст із Макіївки приніс шматок шлакоблока, каже: "Ваш син написав там останні слова, а потім помер. Ми цей шлакоблок вам залакуємо, поставимо як пам'ятник".

Фелікс "Джанич"

Фелікс "Джанич"

Боєць Nemesis Group

“Джанич” переконаний, що чим більше людей воюватиме, тим більшим хаос буде в Росії.

Зараз цей хаос контролюється, тому що зараз на війні ті, які не можуть думати, у них немає свого слова, у них немає своїх якихось думок. Їм сказали: "Ти будеш робити ось це" — "добре", а коли торкнеться тих, хто думає, то переворот буде однозначно.

РДК усвідомлює, що насправді відбувається в Росії — Джанич

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA поділився своєю думкою щодо свідомих росіян, які розуміють дії Путіна в Україні та Росії. 

Існують (росіяни, які розуміють, що творить Путін в Україні та в РФ — ред.). Перший приклад наведу росіян — це добровольчий корпус, РДК. На початку війни ніхто б у це не повірив, ніхто. Зараз всі прекрасно вірять і, як ми бачимо, факт є фактом. Тут люди навіть якесь бажання виявляють звідти приїхати сюди, і ми це бачимо в реальності, ми не бачимо на словах, як це каже Росія, історіями, і все інше.

Ми віримо фактам, і є такі люди, які усвідомлюють (у Росії — ред.), просто вони не можуть сказати це. Тому що там за кожне слово, яке говориться проти уряду, — покарання.

На думку Джанича, у Росії плекається рабський менталітет.

А це що, до чого це призводить? Призводить до рабства. У тебе немає своєї думки, ти маєш робити те, що тобі кажуть. Максимум — можеш сходити по хліб, скупитися, піти з друзями погуляти, але неголосно, а якщо щось скажеш, одразу поїдеш на “СВО”.

Nemesis Group: що відомо

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що беруть безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення.

На шевронах угруповання зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні та покровитель вірменського війська.

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