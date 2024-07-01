Боєць Nemesis Group “Джанич” спрогнозував неминуче майбутнє РФ

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA поділився своєю думкою щодо можливості розпаду країні-агресорки Росії та усвідомлення росіянами необхідності змін у РФ.
Головні тези:
- Фелікс “Джанич” спрогнозував переворот та можливий розпад РФ через бунти та усвідомлення громадян.
- Боєць підкреслив, що зростання кількості людей, які воюють, може призвести до більшого хаосу в Росії.
- Він впевнений, що у РФ панує рабський менталітет, призводячи до відсутності свободи висловлювання та страху перед урядом.
- Немало росіян усвідомлюють дії Путіна в Україні та РФ, але змушені тримати це при собі через можливі наслідки.
- “Джанич” переконаний, що інтелектуальний розкол серед росіян приведе до подальшої дестабілізації та змін у країні.
Росія розпадеться після заколотів та бунтів — Фелікс “Джанич”
“Джанич” переконаний, що чим більше людей воюватиме, тим більшим хаос буде в Росії.
РДК усвідомлює, що насправді відбувається в Росії — Джанич
Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA поділився своєю думкою щодо свідомих росіян, які розуміють дії Путіна в Україні та Росії.
Існують (росіяни, які розуміють, що творить Путін в Україні та в РФ — ред.). Перший приклад наведу росіян — це добровольчий корпус, РДК. На початку війни ніхто б у це не повірив, ніхто. Зараз всі прекрасно вірять і, як ми бачимо, факт є фактом. Тут люди навіть якесь бажання виявляють звідти приїхати сюди, і ми це бачимо в реальності, ми не бачимо на словах, як це каже Росія, історіями, і все інше.
Ми віримо фактам, і є такі люди, які усвідомлюють (у Росії — ред.), просто вони не можуть сказати це. Тому що там за кожне слово, яке говориться проти уряду, — покарання.
На думку Джанича, у Росії плекається рабський менталітет.
Nemesis Group: що відомо
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що беруть безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення.
На шевронах угруповання зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні та покровитель вірменського війська.
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