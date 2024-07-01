Боец Nemesis Group "Джаныч" спрогнозировал неизбежное будущее РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Боец Nemesis Group "Джаныч" спрогнозировал неизбежное будущее РФ

Феликс "Джаныч"
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Источник:  online.ua

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA поделился своим мнением о возможности распада страны-агрессорки России и осознании россиянами необходимости изменений в РФ.

Главные тезисы

  • Боец Nemesis Group “Джаныч” предсказывает переворот и распад России из-за роста бунтов и осознания гражданами страны необходимости перемен.
  • Рост количества воюющих людей может усилить хаос в стране, вызвав дальнейшую дестабилизацию.
  • Россияне осознают действия Путина, но из-за страха перед правительством вынуждены молчать.
  • Рабский менталитет в России способствует отсутствию свободы мнения.
  • Nemesis Group — армянское сообщество в Украине, активно участвующее в войне против России.

Россия распадется после мятежей и бунтов — Феликс "Джаныч"

Я думаю, у них будет однозначно переворот, сто процентов будет переворот. Как показывает опять же практика и тактика войны, украинцев хоть меньше, а их (россиян — ред.) больше, однако дойдет до того, что в селе останутся просто старики. Там и так уже идут бунты. Просто когда уже коснется людей немного умнее идти на “СВО”, вот они начнут уже действовать.

Сейчас идут в них те (воевать в России — ред.), которые ведутся на придуманные какие-то сказки Путина, еще что-то. Дедушка вышел, рассказал, все дети поверили, поэтому когда коснется того ранга людей, которые думать еще умеют, вот те уже скажут: "Извините, ну, в смысле". У них же нормально, что папа и сын пошли воевать — умерли, нормально, маме дали стиральную машинку. Это же нормальная тема (для россиян — ред.). Или, как у них журналист из Макеевки принес кусок шлакоблока, говорит: "Ваш сын написал там последние слова, а потом умер. Мы этот шлакоблок вам запакуем, поставим как памятник".

Феликс "Джаныч"

Феликс "Джаныч"

Боец Nemesis Group

"Джаныч" убежден, что чем больше людей будет воевать, тем большим хаос будет в России.

Сейчас этот хаос контролируется, потому что сейчас на войне те, которые не могут думать, у них нет своего слова, у них нет своих мыслей. Им сказали: "Ты будешь делать вот это" — "хорошо", а когда коснется тех, кто думает, то переворот будет однозначно.

РДК осознает, что на самом деле происходит в России — Джаныч

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA поделился своим мнением по поводу сознательных россиян, понимающих действия Путина в Украине и России.

Существуют (россияне, которые понимают, что творит Путин в Украине и РФ — ред.). Первый пример приведу россиян — это добровольческий корпус, РДК. В начале войны никто бы в это не поверил, никто. Сейчас все прекрасно верят и, как мы видим, факт есть факт. Здесь люди даже какое-то желание выказывают оттуда приехать сюда, и мы это видим в реальности, мы не видим на словах, как это говорит Россия, историями, и все остальное.

Мы верим фактам, и есть такие люди, которые осознают (в России — ред.), они просто не могут сказать это. Потому что там за каждое слово, которое говорится против правительства, — наказание.

По мнению Джаныча, в России поддерживается рабский менталитет.

А это что, к чему это приводит? Приводит к рабству. У тебя нет своего мнения, ты должен делать то, что тебе говорят. Максимум — можешь сходить за хлебом, пойти с друзьями погулять, но негромко, а если что-то скажешь, сразу поедешь на “СВО”.

Nemesis Group: что известно

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, непосредственно участвующими в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения.

На шевронах группировки изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.

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