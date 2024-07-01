Боец Nemesis Group "Джаныч" спрогнозировал неизбежное будущее РФ

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA поделился своим мнением о возможности распада страны-агрессорки России и осознании россиянами необходимости изменений в РФ.
Главные тезисы
- Боец Nemesis Group “Джаныч” предсказывает переворот и распад России из-за роста бунтов и осознания гражданами страны необходимости перемен.
- Рост количества воюющих людей может усилить хаос в стране, вызвав дальнейшую дестабилизацию.
- Россияне осознают действия Путина, но из-за страха перед правительством вынуждены молчать.
- Рабский менталитет в России способствует отсутствию свободы мнения.
- Nemesis Group — армянское сообщество в Украине, активно участвующее в войне против России.
Россия распадется после мятежей и бунтов — Феликс "Джаныч"
"Джаныч" убежден, что чем больше людей будет воевать, тем большим хаос будет в России.
РДК осознает, что на самом деле происходит в России — Джаныч
Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA поделился своим мнением по поводу сознательных россиян, понимающих действия Путина в Украине и России.
Существуют (россияне, которые понимают, что творит Путин в Украине и РФ — ред.). Первый пример приведу россиян — это добровольческий корпус, РДК. В начале войны никто бы в это не поверил, никто. Сейчас все прекрасно верят и, как мы видим, факт есть факт. Здесь люди даже какое-то желание выказывают оттуда приехать сюда, и мы это видим в реальности, мы не видим на словах, как это говорит Россия, историями, и все остальное.
Мы верим фактам, и есть такие люди, которые осознают (в России — ред.), они просто не могут сказать это. Потому что там за каждое слово, которое говорится против правительства, — наказание.
По мнению Джаныча, в России поддерживается рабский менталитет.
Nemesis Group: что известно
Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, непосредственно участвующими в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения.
На шевронах группировки изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.
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