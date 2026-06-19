Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, оскільки в Софії вважають, що він може негативно позначитися на болгарській економіці.

Радев хоче ветувати нові санкції ЄС проти РФ

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.

Існує значний ризик для діяльності Лукойлу. Ми хочемо, щоб його виключили зі списку (санкцій — ред.).

Російська компанія "Лукойл" є одним із найбільших роздрібних постачальників палива в Болгарії та володіє єдиним у країні нафтопереробним заводом, що працює в Бургасі.

Ці питання мають бути вирішені в межах органів ЄС, що приймають рішення. Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру? Поширити

За його словами, Болгарія також виступає проти запровадження санкцій щодо глави Російської православної церкви — патріарха Кирила.

Ця ​війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за межі економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише поглинути ⁠релігію.

Водночас він наголосив, що Болгарія не перешкоджатиме ухваленню ЄС спільних рішень щодо України.