Болгария наложит вето на последний пакет санкций Европейского Союза против России, поскольку в Софии считают, что он может отрицательно сказаться на болгарской экономике.

Радев хочет ветировать новые санкции ЕС против РФ

Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Существует значительный риск для деятельности ЛУКОЙЛа. Мы хотим, чтобы его исключили из списка (санкций — ред.).

Российская компания "ЛУКойл" является одним из крупнейших розничных поставщиков топлива в Болгарии и владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, работающим в Бургасе.

Эти вопросы должны быть решены в рамках принимающих решения органов ЕС. Как эти санкции до сих пор остановили войну? И как они вообще помогли миру? Поделиться

По его словам, Болгария также выступает против введения санкций в отношении главы Русской православной церкви — патриарха Кирилла.

Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за пределы экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить религию.

В то же время он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать принятию ЕС совместных решений по Украине.