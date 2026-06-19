Болгария собирается наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Болгария наложит вето на последний пакет санкций Европейского Союза против России, поскольку в Софии считают, что он может отрицательно сказаться на болгарской экономике.
Главные тезисы
- Болгария планирует воспротивиться новому пакету санкций ЕС против России из-за опасений отрицательного влияния на местную экономику.
- Глава правительства выступает против санкций в отношении компании “Лукойл” и патриарха Кирилла, высказываясь за их исключение из списка санкций.
Радев хочет ветировать новые санкции ЕС против РФ
Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев.
Существует значительный риск для деятельности ЛУКОЙЛа. Мы хотим, чтобы его исключили из списка (санкций — ред.).
Российская компания "ЛУКойл" является одним из крупнейших розничных поставщиков топлива в Болгарии и владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, работающим в Бургасе.
По его словам, Болгария также выступает против введения санкций в отношении главы Русской православной церкви — патриарха Кирилла.
Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за пределы экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить религию.
В то же время он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать принятию ЕС совместных решений по Украине.
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