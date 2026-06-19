Болгария собирается наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России
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Политика
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Болгария собирается наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Радев
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Источник:  Reuters

Болгария наложит вето на последний пакет санкций Европейского Союза против России, поскольку в Софии считают, что он может отрицательно сказаться на болгарской экономике.

Главные тезисы

  • Болгария планирует воспротивиться новому пакету санкций ЕС против России из-за опасений отрицательного влияния на местную экономику.
  • Глава правительства выступает против санкций в отношении компании “Лукойл” и патриарха Кирилла, высказываясь за их исключение из списка санкций.

Радев хочет ветировать новые санкции ЕС против РФ

Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Существует значительный риск для деятельности ЛУКОЙЛа. Мы хотим, чтобы его исключили из списка (санкций — ред.).

Российская компания "ЛУКойл" является одним из крупнейших розничных поставщиков топлива в Болгарии и владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, работающим в Бургасе.

Эти вопросы должны быть решены в рамках принимающих решения органов ЕС. Как эти санкции до сих пор остановили войну? И как они вообще помогли миру?

По его словам, Болгария также выступает против введения санкций в отношении главы Русской православной церкви — патриарха Кирилла.

Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за пределы экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить религию.

В то же время он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать принятию ЕС совместных решений по Украине.

Мы поддержим процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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