Колишній британський лідер Борис Джонсон оприлюднив власний репортаж зі своєї поїздки під лінію фронту на Запоріжжі. Він відвідав позиції 65-ї бригади, що виконує завдання в районі Гуляйполя. На цьому тлі Джонсон вкотре закликав Захід до посилення підтримки України у війні з Росією.
Головні тези:
- Джонсон наголосив, що Путін не може перемогти Україну, а США схиляють її до поразки.
- Саме тому він закликав світ стати на захист України, поки не стало надто пізно.
Джонсон на українському фронті — як це було
Під час свого візиту колишній британський лідер нагадав, що диктатор Путін мріяв захопити Запоріжжя, однак українці зірвали його плани.
У репортажі Борис Джонсон описує, як виглядають та як живуть прифронтові селища під щоденними ударами, а також те, як люди все ще тримають магазини і кафе поруч з руїнами.
На цьому тлі він розкритикував вимоги президента США Дональда Трампа до України щодо здачі без бою вільної території Донеччини.
Джонсон звернув увагу на те, що російсько-українська війна та бойові дії на Близькому Сході — “це два фронти тієї самої війни", а Путін та іранський КВІР є двома сторонами однієї медалі.
