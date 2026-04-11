Борис Джонсон вирушив у "кілзону" на Запоріжжі — фото

Колишній британський лідер Борис Джонсон оприлюднив власний репортаж зі своєї поїздки під лінію фронту на Запоріжжі. Він відвідав позиції 65-ї бригади, що виконує завдання в районі Гуляйполя. На цьому тлі Джонсон вкотре закликав Захід до посилення підтримки України у війні з Росією.

Джонсон на українському фронті — як це було

Під час свого візиту колишній британський лідер нагадав, що диктатор Путін мріяв захопити Запоріжжя, однак українці зірвали його плани.

У репортажі Борис Джонсон описує, як виглядають та як живуть прифронтові селища під щоденними ударами, а також те, як люди все ще тримають магазини і кафе поруч з руїнами.

Вітаю у місці, яке називають "кілзоною" — і серед війни, яку — є ризик — Захід може забути. І пам’ятайте, що це конфлікт, де дуже очевидно, хто правий і неправий, де невинний демократичний європейський народ намагається відбитися від автократичного режиму. Борис Джонсон Експрем’єр Великої Британії

На цьому тлі він розкритикував вимоги президента США Дональда Трампа до України щодо здачі без бою вільної території Донеччини.

Джонсон звернув увагу на те, що російсько-українська війна та бойові дії на Близькому Сході — “це два фронти тієї самої війни", а Путін та іранський КВІР є двома сторонами однієї медалі.

