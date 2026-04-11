Борис Джонсон вирушив у "кілзону" на Запоріжжі — фото
Джерело:  Daily Mail

Колишній британський лідер Борис Джонсон оприлюднив власний репортаж зі своєї поїздки під лінію фронту на Запоріжжі. Він відвідав позиції 65-ї бригади, що виконує завдання в районі Гуляйполя. На цьому тлі Джонсон вкотре закликав Захід до посилення підтримки України у війні з Росією.

Головні тези:

  • Джонсон наголосив, що Путін не може перемогти Україну, а США схиляють її до поразки.
  • Саме тому він закликав світ стати на захист України, поки не стало надто пізно.

Джонсон на українському фронті — як це було

Під час свого візиту колишній британський лідер нагадав, що диктатор Путін мріяв захопити Запоріжжя, однак українці зірвали його плани.

У репортажі Борис Джонсон описує, як виглядають та як живуть прифронтові селища під щоденними ударами, а також те, як люди все ще тримають магазини і кафе поруч з руїнами.

Вітаю у місці, яке називають "кілзоною" — і серед війни, яку — є ризик — Захід може забути. І пам’ятайте, що це конфлікт, де дуже очевидно, хто правий і неправий, де невинний демократичний європейський народ намагається відбитися від автократичного режиму.

Борис Джонсон

Експрем’єр Великої Британії

На цьому тлі він розкритикував вимоги президента США Дональда Трампа до України щодо здачі без бою вільної території Донеччини.

Джонсон звернув увагу на те, що російсько-українська війна та бойові дії на Близькому Сході — “це два фронти тієї самої війни", а Путін та іранський КВІР є двома сторонами однієї медалі.

Українці можуть перемогти — і переможуть. Але наші зволікання й нерішучість продовжують призводити до велетенських людських страждань. Ми правильно кажемо, що українці б’ються за усіх нас — то якого біса ми досі не даємо їм достатньої підтримки? — поцікавився Джонсон у Заходу.

