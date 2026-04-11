Борис Джонсон отправился в "килзону" на Запорожье — фото

Бывший британский лидер Борис Джонсон обнародовал репортаж из своей поездки под линию фронта на Запорожье. Он посетил позиции 65-й бригады, выполняющей задачи в районе Гуляйполя. На этом фоне Джонсон в очередной раз призвал Запад к усилению поддержки Украины в войне с Россией.
Главные тезисы
- Джонсон подчеркнул, что Путин не может победить Украину, а США склоняют ее к поражению.
- Именно поэтому он призвал мир стать на защиту Украины, пока не стало слишком поздно.
Джонсон на украинском фронте — как это было
В ходе своего визита бывший британский лидер напомнил, что диктатор Путин мечтал захватить Запорожье, однако украинцы сорвали его планы.
В репортаже Борис Джонсон описывает, как выглядят и как живут прифронтовые поселки под ежедневными ударами, а также как люди все еще держат магазины и кафе рядом с руинами.
На этом фоне он подверг критике требования президента США Дональда Трампа к Украине относительно сдачи без боя свободной территории Донбасса.
Джонсон обратил внимание на то, что российско-украинская война и боевые действия на Ближнем Востоке — "это два фронта той же войны", а Путин и иранский КСИР являются двумя сторонами одной медали.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-