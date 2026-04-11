Борис Джонсон отправился в "килзону" на Запорожье — фото

Бывший британский лидер Борис Джонсон обнародовал репортаж из своей поездки под линию фронта на Запорожье. Он посетил позиции 65-й бригады, выполняющей задачи в районе Гуляйполя. На этом фоне Джонсон в очередной раз призвал Запад к усилению поддержки Украины в войне с Россией.

В ходе своего визита бывший британский лидер напомнил, что диктатор Путин мечтал захватить Запорожье, однако украинцы сорвали его планы.

В репортаже Борис Джонсон описывает, как выглядят и как живут прифронтовые поселки под ежедневными ударами, а также как люди все еще держат магазины и кафе рядом с руинами.

Фото: facebook.com/borisjohnson

Приветствую в месте, которое называют "киллзоной" — и среди войны, которую — есть такой риск — Запад может забыть. И помните, что это конфликт, где очевидно, кто прав и неправ, где невинный демократический европейский народ пытается отбиться от автократического режима. Борис Джонсон Экс-премьер Великобритании

На этом фоне он подверг критике требования президента США Дональда Трампа к Украине относительно сдачи без боя свободной территории Донбасса.

Джонсон обратил внимание на то, что российско-украинская война и боевые действия на Ближнем Востоке — "это два фронта той же войны", а Путин и иранский КСИР являются двумя сторонами одной медали.

