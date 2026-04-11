Дроны нанесли удары по нефтебазе в Краснодарском крае — видео

Российские власти официально признали, что в минувшую ночь в стране-агрессорке снова гремел громкий "хлопок". В этот раз под удар дронов попала нефтебаза в Краснодарском крае РФ. Очевидцы публикуют видеодоказательство с места поражения.

"Бавовна" в России 11 апреля — последние подробности

С официальным заявлением по этому поводу выступил Оперативный штаб Краснодарского края РФ.

Там известили местное население, что после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар.

К укрощению огня были привлечены 29 единиц техники — его гасили аж до утра.

Кроме того, утверждается, что якобы обломки дронов повредили многоквартирные дома, а также упали на склад неизвестного предприятия.

По предварительным данным, в этот раз под удар Украины попала ЛПДС "Крымская".

Что важно понимать, речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции в составе принадлежащей "Транснефти" нефтепроводной системы РФ.

В минувшую ночь громкие взрывы также гремели в российской Твери, однако пока не раскрывается, какие объекты были атакованы.