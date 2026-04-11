Дроны нанесли удары по нефтебазе в Краснодарском крае — видео

Российские власти официально признали, что в минувшую ночь в стране-агрессорке снова гремел громкий "хлопок". В этот раз под удар дронов попала нефтебаза в Краснодарском крае РФ. Очевидцы публикуют видеодоказательство с места поражения.
Главные тезисы
- Украина снова мощно атаковала ЛПДС "Крымская".
- Также громко было в Твери, однако детали атаки пока не раскрываются.
"Бавовна" в России 11 апреля — последние подробности
С официальным заявлением по этому поводу выступил Оперативный штаб Краснодарского края РФ.
Там известили местное население, что после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар.
К укрощению огня были привлечены 29 единиц техники — его гасили аж до утра.
Кроме того, утверждается, что якобы обломки дронов повредили многоквартирные дома, а также упали на склад неизвестного предприятия.
По предварительным данным, в этот раз под удар Украины попала ЛПДС "Крымская".
Что важно понимать, речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции в составе принадлежащей "Транснефти" нефтепроводной системы РФ.
В минувшую ночь громкие взрывы также гремели в российской Твери, однако пока не раскрывается, какие объекты были атакованы.
Минобороны РФ заявило об уничтожении 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей, оккупированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
