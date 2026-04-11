Пасхальное перемирие. Зеленский определил принципы реагирования на действия РФ

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудили и зафиксировали параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня армией РФ во время пасхального перемирия.
Главные тезисы
- Украина до сих пор добивается от России окончательного завершения войны.
- Однако пока Кремль не торопится соглашаться на эти призывы.
Украина настроена действовать зеркально
По словам главы государства, Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий на поле боя.
Зеленский обратил внимание на то, что официальный Киев много раз предлагал Москве разные форматы прекращения огня.
По мнению команды президента, Пасха должна быть временем тишины и безопасности.
Кроме того, в центре внимания Зеленского и Сырского был алгоритм действий Сил обороны Украины в условиях прекращения огня.
По словам президента, информация о зеркальном характере украинских действий и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи была доведена до официальной Москвы.
