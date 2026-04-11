Великоднє перемир'я. Зеленський визначив принципи реагування на дії РФ
11 квітня президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили та зафіксували параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню армією РФ під час великоднього перемир'я.

Головні тези:

  • Україна досі добивається від Росії остаточного завершення війни.
  • Однак поки Кремль не поспішає згоджуватися на ці заклики.

Україна налаштована діяти зеркально

Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей.

За словами глави держави, Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій на полі бою.

Зеленський звернув увага на те, що офіційний Київ багато разів пропонував Москві різні формати припинення вогню.

На переконання команди президента, Великдень має бути часом тиші та безпеки.

Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру — з нашої сторони відповідна пропозиція є.

Окрім того, у центрі уваги Зеленського та Сирського був алгоритм дій Сил оборони України в умовах припинення вогню.

За словами президента, інформація про дзеркальний характер українських дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до офіційної Москви.

