Дрони завдали ударів по нафтобазі в Краснодарському краї — відео

Російська влада офіційно визнала, що протягом минулої ночі в країні-агресорці знову гриміла гучна “бавовна”. Цього разу під удар дронів потрапила нафтобаза в Краснодарському краї РФ. Очевидці публікують відеодоказ з місця ураження.
Головні тези:
- Україна знову потужно атакувала ЛПДС "Крымская".
- Також доволі гучно було в Твері, однак деталі атаки поки не розкриваються.
“Бавовна” в Росії 11 квітня — останні подробиці
З офіційною заявою з цього приводу виступив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.
Там сповістили місцеве населення, що після нічної атаки спалахнула масштабна пожежа.
До приборканню вогню були залучені 29 одиниць техніки — його гасили аж до ранку.
Окрім того, стверджується, що нібито уламки дронів пошкодили багатоквартирні будинки, а також впали на складі невідомого підприємства.
За попередніми даними, цього разу під удар України потрапила ЛПДС "Крымская".
Що важливо розуміти, йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію у складі нафтопровідної системи РФ, що належить "Транснефти".
Протягом минулої ночі гучні вибухи також гриміли в російській Твері, однак поки не розкривається, які об’єкти були атаковані.
Міноборони РФ заявило про знищення 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Ростовської, Калузької, Курської областей, окупованого Криму та над акваторіями Азовського і Чорного морів.
