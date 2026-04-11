Дрони завдали ударів по нафтобазі в Краснодарському краї — відео

Російська влада офіційно визнала, що протягом минулої ночі в країні-агресорці знову гриміла гучна “бавовна”. Цього разу під удар дронів потрапила нафтобаза в Краснодарському краї РФ. Очевидці публікують відеодоказ з місця ураження.

“Бавовна” в Росії 11 квітня — останні подробиці

З офіційною заявою з цього приводу виступив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

Там сповістили місцеве населення, що після нічної атаки спалахнула масштабна пожежа.

До приборканню вогню були залучені 29 одиниць техніки — його гасили аж до ранку.

Окрім того, стверджується, що нібито уламки дронів пошкодили багатоквартирні будинки, а також впали на складі невідомого підприємства.

За попередніми даними, цього разу під удар України потрапила ЛПДС "Крымская".

Що важливо розуміти, йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію у складі нафтопровідної системи РФ, що належить "Транснефти".

Протягом минулої ночі гучні вибухи також гриміли в російській Твері, однак поки не розкривається, які об’єкти були атаковані.