Украина спасла из плена РФ 175 воинов и 7 гражданских

11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой из вражеского плена удалось вернуть 175 защитников.
Главные тезисы
- Среди спасенных из плена есть раненые.
- Большинство воинов было в плену последние 3-4 года.
Новый обмен пленными 11 апреля — первые подробности
По словам главы государства, речь идет о воинах, которые держали оборону на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые.
Зеленский обращает внимание на то, что большинство из них было в плену с 2022 года.
