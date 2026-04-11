Украина спасла из плена РФ 175 воинов и 7 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 11 апреля - первые подробности
Read in English
Читати українською

11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой из вражеского плена удалось вернуть 175 защитников.

Главные тезисы

  • Среди спасенных из плена есть раненые.
  • Большинство воинов было в плену последние 3-4 года.

Наши возвращаются домой.175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семь гражданских.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, речь идет о воинах, которые держали оборону на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые.

Зеленский обращает внимание на то, что большинство из них было в плену с 2022 года.

И наконец — дома. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Благодарю каждого в мире, кто помогает нам в этом, — подчеркнул украинский лидер.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?