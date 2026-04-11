Україна врятувала з полону РФ 175 воїнів і 7 цивільних

11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому з ворожого полону вдалося повернути 175 захисників.
Головні тези:
- Серед врятованих з полону є поранені.
- Більшість воїнів були в полоні останні 3-4 роки.
Новий обмін полоненими 11 квітня — перші подробиці
За словами глави держави, йдеться про воїнів, які тримали оборону на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.
Зеленський звертає увагу на те, що більшість з ним була в полоні з 2022 року.
