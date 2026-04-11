Україна врятувала з полону РФ 175 воїнів і 7 цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Read in English

11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому з ворожого полону вдалося повернути 175 захисників.

Головні тези:

  • Серед врятованих з полону є поранені.
  • Більшість воїнів були в полоні останні 3-4 роки.

Новий обмін полоненими 11 квітня — перші подробиці

Наші повертаються додому.175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних.

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, йдеться про воїнів, які тримали оборону на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.

Зеленський звертає увагу на те, що більшість з ним була в полоні з 2022 року.

І нарешті — вдома. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому, — наголосив український лідер.

Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?