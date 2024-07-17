Борис Джонсон зустрівся з Трампом заради України

Борис Джонсон з Дональдом Трампом обговорили підтримку України

Експрем’єр Британії у соцмережі Twitter заявив, що був радий бачити Трампа, "який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".

Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — зазначив Джонсон. Поширити

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024

Орбан повідомив Україні "гарну новину" після зустрічі з Трампом

Угорський прем'єр Віктор Орбан уперше розкрив подробиці своїх перемовин з колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо війни РФ проти України.

За словами угорського лідера, він зустрівся у Штатах з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як можна швидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.

Республіканець заявив Віктору Орбану, що має намір розв’язати "цю проблему", однак не пояснив, яким чином.

Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він розв'яже цю проблему! Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Своєю чергою колишній президент США подякував главі уряду Угорщини, а також наголосив, що мир має бути якнайшвидше.