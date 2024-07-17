Борис Джонсон зустрівся з Трампом заради України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом для обговорення підтримки України та захисту демократії.
- Зустрічі між політичними лідерами свідчать про важливість підтримки України та потребу завершення Російської агресії проти України.
- Угорський прем'єр Віктор Орбан також розкрив подробиці своїх перемовин з Трампом стосовно війни РФ проти України.
Борис Джонсон з Дональдом Трампом обговорили підтримку України
Експрем’єр Британії у соцмережі Twitter заявив, що був радий бачити Трампа, "який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".
Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024
Орбан повідомив Україні "гарну новину" після зустрічі з Трампом
Угорський прем'єр Віктор Орбан уперше розкрив подробиці своїх перемовин з колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо війни РФ проти України.
За словами угорського лідера, він зустрівся у Штатах з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як можна швидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.
Республіканець заявив Віктору Орбану, що має намір розв’язати "цю проблему", однак не пояснив, яким чином.
Своєю чергою колишній президент США подякував главі уряду Угорщини, а також наголосив, що мир має бути якнайшвидше.
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