Борис Джонсон зустрівся з Трампом заради України
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Борис Джонсон зустрівся з Трампом заради України

Трамп і Джонсон
Джерело:  online.ua

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом для обговорення підтримки України та захисту демократії.
  • Зустрічі між політичними лідерами свідчать про важливість підтримки України та потребу завершення Російської агресії проти України.
  • Угорський прем'єр Віктор Орбан також розкрив подробиці своїх перемовин з Трампом стосовно війни РФ проти України.

Борис Джонсон з Дональдом Трампом обговорили підтримку України

Експрем’єр Британії у соцмережі Twitter заявив, що був радий бачити Трампа, "який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".

Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, — зазначив Джонсон.

Орбан повідомив Україні "гарну новину" після зустрічі з Трампом

Угорський прем'єр Віктор Орбан уперше розкрив подробиці своїх перемовин з колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо війни РФ проти України.

За словами угорського лідера, він зустрівся у Штатах з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як можна швидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.

Республіканець заявив Віктору Орбану, що має намір розв’язати "цю проблему", однак не пояснив, яким чином.

Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він розв'яже цю проблему!

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Своєю чергою колишній президент США подякував главі уряду Угорщини, а також наголосив, що мир має бути якнайшвидше.

Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися! — заявив Дональд Трамп.

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